"Yo a Coca la quería mucho. Para mí fue terrible su muerte, no pensé. Sí, es verdad, se había caído, pero pensé bueno, si yo me caí tantas veces. No pensé que fuera a ser tan grave, y realmente me afectó muchísimo cuando me enteré, como la muerte de tanta gente que he querido mucho, y que quiero y recuerdo", expresó emocionada.