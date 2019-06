El titular de la grilla de El Nueve amplió los detalles por los cuales el canal no contrata figuras de otras productoras: "No hay manera que nosotros tengamos en cuenta a alguien que tiene un contrato con otro proveedor nuestro y aunque renuncie tampoco es una solución. El Nueve no trabaja de esa manera. Por lo cual bajo ningún punto de vista a Occhiato lo tenemos en consideración para conducir Combate. Es tratar de ser equilibrado y razonable en el negocio. Yo siempre respeté los artistas de los demás y pretendo que de la misma manera me respeten a mi. Cuando quise traer a José María Listorti al canal, tuve que esperar dos años a que terminara su vínculo con El Trece. Cuando lo terminó, lo llame a Pablo Codevilla, le pregunté si podia convocarlo y no hubo ningún problema".