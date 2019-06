"Me pasó que a los 17 no sabía esta historia, daban Una voz en el teléfono y yo no lo podía mirar: cuando lo veía en la novela no podía seguir, inexplicablemente me ponía a llorar. Me iba a la pieza y me preguntaba por qué. Nunca lo pude ver en la tele. Cuando ella me contó quién era, me cerró", había contado el viernes en el ciclo que conduce Jorge Rial.