"Tendría que decirlo Baños, que a mí me llama la atención que me invoque porque yo no me hablo ni me saludo con ella desde el momento que se fue. Yo se lo dije a ella, la llamé por teléfono porque me parecía que me dirigía la responsabilidad de su renuncia, porque tengo entendido que ella tomó la decisión de irse. Pero de la misma manera que cuenta esto a mí me parece que tendría que ser mucho más amplia y decir por qué no se fue antes, cuando maltrataron a muchas mujeres dentro del grupo", expresó el actual presidente de APTRA.