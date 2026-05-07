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Ministerio de Educación descartó riesgo estructural tras colapso de muro en colegio de Cali: ¿cuáles fueron las causas?

La caída de una pared perimetral en la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama motivó una investigación y originó la suspensión de clases, según informes de autoridades y especialistas que descartan daño en el edificio principal

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El colapso del muro perimetral de la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama en Cali no dejó heridos y motivó la suspensión inmediata de clases por prevención - crédito X

El reciente colapso de un tramo del muro perimetral en la sede Pablo Neruda de la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama, ubicada en el barrio Antonio Nariño de la comuna 16 de Cali, generó controversia, preocupación en la comunidad educativa y múltiples versiones en redes sociales sobre la seguridad estructural del colegio.

Sin embargo, tras inspecciones técnicas y declaraciones oficiales, el Gobierno nacional y las autoridades locales desmintieron que exista riesgo estructural o de colapso en la infraestructura recién entregada.

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¿Qué ocurrió en la sede Pablo Neruda?

El incidente se produjo el martes 5 de mayo, cuando parte del muro de cerramiento, construido hace pocos días, se desplomó generando alarma y la suspensión inmediata de las clases como medida preventiva. La emergencia no dejó personas lesionadas, pero sí evidenció la necesidad de una intervención rápida y coordinada de las autoridades distritales y nacionales.

El colapso del muro llevó a la presencia inmediata de los secretarios de Gestión del Riesgo, Educación y Salud de la Alcaldía de Cali, quienes inspeccionaron la zona y activaron los protocolos de emergencia. El secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, informó que se inició una investigación para establecer las causas del incidente:

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Las autoridades confirmaron que el colapso del muro se debió a excavaciones profundas en el predio vecino, y no a fallas estructurales de la infraestructura escolar - crédito Ministerio de Educación
Las autoridades confirmaron que el colapso del muro se debió a excavaciones profundas en el predio vecino, y no a fallas estructurales de la infraestructura escolar - crédito Ministerio de Educación

“Estamos haciendo la verificación de los hechos y hemos entablado con el contratista el análisis para determinar responsabilidades”. Entre las hipótesis preliminares figuran factores como cambios de temperatura, aumento de humedad y variaciones en el suelo.

Causa del colapso: excavaciones vecinas

Tras la inspección técnica del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), adscrito al Ministerio de Educación Nacional, se concluyó que la caída del muro perimetral no obedece a fallas estructurales en la sede escolar, sino a excavaciones profundas realizadas en el predio vecino, donde se construye la IPS Antonio Nariño.

Las obras desestabilizaron el terreno contiguo, provocando el colapso del muro. Los especialistas confirmaron que la infraestructura educativa permanece en buen estado, sin afectaciones en columnas, vigas ni elementos estructurales principales, y que fue edificada conforme al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

La secretaria de Educación Distrital, Sara Rodas, respaldó esta conclusión: “El colapso del muro en ningún momento puede ser atribuible a una construcción inadecuada del proyecto educativo”. Por su parte, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali ordenó la suspensión preventiva de las excavaciones vecinas mientras avanzan las investigaciones y se ejecutan las obras necesarias para estabilizar el terreno.

El incidente en la sede Pablo Neruda generó preocupación en la comunidad educativa y reavivó el debate sobre la seguridad en colegios oficiales de Cali - crédito Ministerio de Educación
El incidente en la sede Pablo Neruda generó preocupación en la comunidad educativa y reavivó el debate sobre la seguridad en colegios oficiales de Cali - crédito Ministerio de Educación

Reacciones de la comunidad y respuestas institucionales

Pese a los resultados técnicos, la situación fue motivo de críticas en redes sociales y de parte de representantes políticos. La representante a la Cámara, Ana Erazo, denunció que la comunidad había advertido desde 2025 sobre presuntas irregularidades en los muros, por lo que radicaron un derecho de petición exigiendo una evaluación técnica urgente. Erazo cuestionó la falta de articulación entre la Secretaría de Educación y Gestión del Riesgo, señalando que la intervención de esta última solo se produjo tras el colapso.

En la misma línea, el concejal Rodrigo Salazar criticó la ejecución de las obras en la ciudad: “Esto no es un error menor, es un riesgo para la vida de nuestros niños y jóvenes. Alcalde: las obras se hacen bien, no a la carrera”.

Ante la emergencia, el secretario de Salud, Carlos Pinzón, confirmó que se realizó una evacuación preventiva y la suspensión inmediata de clases: “Hicimos la evacuación de manera preventiva y afortunadamente no hay lesionados. Ahora sigue la etapa de encontrar las causas, mientras tanto, se suspendieron las clases”.

La secretaria de Educación, Sara Rodas, subrayó que la prioridad desde el primer momento fue la seguridad de los estudiantes: “De manera inmediata hicimos todas las labores necesarias para asegurar la zona y asegurar lo más importante para nosotros, que es la integridad de nuestros niños, niñas y jóvenes”.

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali ordenó la suspensión preventiva de las excavaciones vecinas y avanza en la estabilización del terreno - crédito @SebasCaballer0/X
La Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali ordenó la suspensión preventiva de las excavaciones vecinas y avanza en la estabilización del terreno - crédito @SebasCaballer0/X

Estado de la sede y continuidad académica

Durante la visita técnica, encabezada por el gerente del FFIE, Sebastián Caballero Ortega, se coordinaron medidas para proteger a estudiantes, docentes y trabajadores, garantizar la continuidad académica y avanzar en la recuperación del área afectada. La renovación de la sede representó una inversión superior a $10.980 millones, con más del 52% aportados por el Gobierno nacional, en beneficio de más de 450 estudiantes de la comuna 16.

El Gobierno nacional y las autoridades distritales reiteraron que la institución educativa no presenta fallas estructurales ni riesgo de colapso y que las obras se ejecutaron bajo estricta supervisión técnica. La suspensión de clases se mantendrá mientras se restablecen las condiciones de seguridad y se estabiliza el terreno, con el compromiso de mantener la protección y el bienestar de la comunidad escolar.

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