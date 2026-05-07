Sociedad

“Se nos cayó la casa arriba”: el dramático relato de la familia de Las Flores que perdió su hogar por un tornado

Ignacio Osterrieth contó el traumático episodio que se dio en medio de un fuerte temporal que se desató en la zona. Los cuatro integrantes se encuentran internados con politraumatismos, pero fuera de peligro

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Ignacio Osterrieth relató el momento exacto en que el fenómeno meteorológico destruyó la vivienda y cómo salvó a su familia

La familia Osterrieth pasó horas de mucha angustia y tristeza después del paso de un fuerte tornado que arrasó el Paraje Harosteguy, en el partido bonaerense de Las Flores. El padre de familia contó los segundos de terror que vivieron el miércoles por la tarde cuando el fenómeno meteorológico destruyó por completo su vivienda.

Ignacio Osterrieth escuchó a su esposa preguntar, desde adentro de la casa, qué era lo que venía por el horizonte. Lo que él vio al asomarse por la ventana lo heló: a unos 200 metros, el embudo del tornado avanzaba directo hacia ellos.

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“Agarra como para otro lado; pienso para mí quezafamos. Cuando miro de vuelta por otra ventana de la casa y ya venía encima”, relató ante las cámaras de C5N.

Los cuatro integrantes de la familia, incluyendo a un menor, fueron rescatados con politraumatismos y permanecen internados en el hospital local fuera de peligro (X: @cindymfernandez)

El desenlace fue cuestión de segundos. “Siento la explosión de los vidrios y se empieza a caer literalmente la casa arriba de nosotros”, describió Osterrieth. Cuando logró reincorporarse y mirar a su alrededor, no había nada en pie: “No había quedado paredes, no había quedado nada”, dijo.

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Veinte minutos antes del episodio, él había salido al campo a buscar unos animales; su mujer, en tanto, había ido al pueblo. Cuando volvía, fue testigo de cómo empezaba el temporal. “Empiezo a ver que caía granizo y veo una nube negra para el lado de La Porteña“, contó en diálogo con FM Alpha.

Dentro estaban los cuatro integrantes de la familia. “Se nos cayó la casa encima a los cuatro; mi hijo que estaba en la pieza, quedó atrapado con las chapas”, relató. En ese momento, dijo, solo pensaba en una cosa: “A mí no me importaba nada cómo iba a estar yo, sólo quería salvar a mi familia”.

La destrucción material fue total. El tornado volcó y levantó el tractor de la familia, le arrancó una rueda y lo estrelló contra un árbol. Un carro quedó desparramado, con el chasis retorcido y el eje separado del resto. De los eucaliptos del campo arrancó casi todo. “Era bien como un embudo que venía arrasando todo en el camino”, graficó ante la radio local FM Alpha.

El tornado provocó el colapso total de la casa de los Osterrieth, dejando solo escombros y obligando al rescate inmediato de los afectados

Al reflexionar sobre lo ocurrido, el padre de la familia fue claro sobre la decisión de no salir corriendo: “Si hubiésemos salido corriendo, hubiera sido peor”. Y agregó: “Sí pensé que algo iba a pasar, pero no lo que finalmente pasó. No era nuestro día, el destino dijo que no nos tenía que tocar”.

Sobre el estado de su hijo, cuya pierna resultó con heridas por el impacto de las chapas, dijo que esperaba que evolucionara bien, y cerró con un agradecimiento a quienes se acercaron a ofrecer ayuda: “Gracias a todos por preocuparse y por ofrecerse”.

La familia se encuentra en el hospital local de Las Flores, donde permanece internada de forma preventiva, mientras reciben los tratamientos correspondientes por los golpes sufridos.

Los cuatro —tres adultos y un menor— fueron rescatados de entre los escombros tras el derrumbe total de la vivienda y trasladados para recibir atención médica. Según informó Noticias Las Flores, todos presentaron politraumatismos y se encontraron fuera de peligro en todo momento.

Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia de Las Flores se activaron rápidamente para asistir a las víctimas atrapadas entre los escombros (X: @Leonard00072356)

El operativo de rescate se activó de forma inmediata luego de que la estructura de la propiedad se desplomara por completo. La sirena pública se encendió de inmediato, y tanto los Bomberos Voluntarios como los servicios de emergencia se movilizaron al lugar ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas.

El fenómeno fue captado por automovilistas que transitaban por la Ruta Nacional 3 a la altura de Las Flores, quienes filmaron desde sus vehículos una formación que descendía desde las nubes en forma de columna. Las imágenes y videos se difundieron en redes sociales y llevaron a numerosos testigos a identificar el fenómeno como un tornado.

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