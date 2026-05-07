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CADE Universitario 2026: Delegación de 12 campus debate el futuro del país durante encuentro en Chorrillos

Se trata de 20 estudiantes de la Universidad César Vallejo (UCV) que participan en este evento organizado por IPAE Acción Empresarial

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Foto: Difusión
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Una delegación estudiantil integrada por representantes de 12 campus a nivel nacional participa en el CADE Universitario 2026, encuentro que se desarrolla del 6 al 8 de mayo en la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” y que reúne a jóvenes líderes de diversas universidades del Perú.

El grupo está conformado por 20 estudiantes de la Universidad César Vallejo (UCV), quienes forman parte de este espacio de formación que combina liderazgo, análisis y networking. El evento, organizado por IPAE Acción Empresarial, convoca a universitarios destacados para debatir sobre los principales desafíos del país.

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Desde la institución, el fundador de la UCV, César Acuña Peralta, subrayó la relevancia de esta experiencia. “Participar en el CADE Universitario es una oportunidad para brillar y adquirir nuevos conocimientos”, expresó, al destacar su impacto en la formación personal y profesional de los estudiantes.

Foto: Difusión
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¿Qué es el CADE Universitario y por qué es clave para los jóvenes líderes?

Durante el encuentro, la sesión “¡Momento decisivo! Decide bien, sin más vueltas” invitó a los asistentes a analizar la importancia de tomar decisiones informadas en un contexto electoral clave, promoviendo una mirada crítica y responsable frente a la coyuntura nacional. En esa misma línea, el panel “¡La democracia es clave!” puso sobre la mesa una preocupación latente: la disminución del respaldo ciudadano a la democracia en el Perú.

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Ailin Obeso, estudiante de Derecho del campus Chimbote, consideró que “el Perú enfrenta diferentes desafíos como la corrupción, la inseguridad y la desconfianza en las instituciones. Frente a ello, los jóvenes debemos asumir un rol activo, crítico y participativo, involucrándose en construir soluciones y defendiendo la democracia”.

En tanto, Lisbeth Campos, estudiante de Enfermería del campus Piura, mencionó que “liderar significa influir de manera positiva, inspirar y guiar a otros a alcanzar sus objetivos, con el fin de contribuir con el desarrollo”.

Foto: Difusión
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¿Qué buscan los estudiantes en el CADE Universitario 2026?

Entre los estudiantes, la experiencia es valorada como una oportunidad de crecimiento. Fiorela Suárez, estudiante de Psicología del campus Chimbote, indicó que “los universitarios somos el presente del país. El verdadero cambio empieza cuando dejamos de ser espectadores y nos convertimos en personas que proponen, lideran y actúan”.

En tanto, Jesús Lamadrid, estudiante de Derecho del campus Chiclayo, sostuvo que “los jóvenes siempre están dispuestos a aprender a través de nuevas experiencias como el CADE Universitario, de charlas, iniciativas tecnológicas y otras herramientas”.

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María Aspericueta Mendoza, estudiante de Administración y Negocios Internacionales del campus Los Olivos, indicó que “compartir con vallejianos líderes de diferentes campus es un orgullo, pues potencia la capacidad de trabajo en equipo y adaptación a nuevos retos”.

Por su parte, Angela Loayza Vega, estudiante de Derecho del campus SJL, señaló que espera “aplicar lo aprendido promoviendo iniciativas que fomenten la participación, la conciencia social y el liderazgo juvenil dentro de la universidad y su comunidad”.

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