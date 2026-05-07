Crimen y Justicia

Video: los trucos de los falsos operarios de Metrogas que asaltaban a jubilados porteños

Tres sospechosos con largos prontuarios fueron procesados con prisión preventiva por la jueza Alejandra Provitola, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a aterrorizar a adultos mayores

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El robo de los falsos operarios de Metrogas en Saavedra

Pablo Daniel Aguirre, Cristian Aguirre y Rodolfo Ruiz son, básicamente, hombres de carrera. Aguirre padre tiene 56 años. Oriundo de Tres de Febrero, tuvo un solo trabajo en blanco en su vida: el que le dio el Servicio Penitenciario Federal cuando estuvo preso. Le dieron cuatro años por robo en 2017. Salió, y en 2022, el Juzgado N°9 pidió su captura por otro robo.

A Ruiz, de 44 años, con domicilio en Ciudadela, ex empleado de una fábrica de plásticos, un tribunal porteño le dio otros tres años por robo en poblado y en banda en la década pasada. Aguirre hijo, también: ocho meses por hurto agravado con llave falsa en 2017. Luego, en 2022, un tribunal de San Martín le dio seis años más, de acuerdo a su ficha de reincidencia.

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Esta semana, Aguirre padre, Aguirre hijo y Rodolfo Ruiz dieron un paso más, con la idea más tristemente creativa de sus carreras criminales: la jueza Alejandra Provitola los procesó con prisión preventiva por integrar una asociación ilícita dedicada al robo, en una causa en donde interviene el fiscal José Campagnoli.

El blanco: jubilados. El truco: hacerse pasar por empleados de Metrogas, una falsa cuadrilla experta en entraderas. Su primera víctima fue un jubilado de 87 años, vecino de Saavedra.

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FALSOS OPERARIOS METROGAS
Los delincuentes se hacían pasar por empleados de Metrogas
FALSOS OPERARIOS METROGAS
Asaltaban a jubilados

Provitola le atribuye a la banda un solo hecho, ocurrido el 12 de marzo pasado. El jubilado había salido a hacer compras por el barrio poco antes de las 9 AM. Al volver, “se le aproximó un sujeto masculino mayor de edad, quien vestía ropa de trabajo y casco de seguridad color blanco, manifestando ser empleado de la empresa Metrogas y que debía ingresar al domicilio ante una presunta fuga de gas”, aseguró la jueza en el procesamiento, al que accedió Infobae.

FALSOS OPERARIOS METROGAS
Así ingresaban al domicilio un minuto después del anciano

Otros dos hombres, vestidos de operarios, lo siguieron e ingresaron al lugar. Los jubilados se sentaron en la cocina, preocupados por el gas. Mientras, un miembro de la banda deambulaba por el lugar. Se fueron 20 minutos más tarde. Cuando el jubilado se dio cuenta, ya era tarde: le habían robado, según su denuncia. Faltaba un fajo de dinero, tomado de su habitación: eran 3,4 millones de pesos y 200 dólares.

La banda escapó en una camioneta Fiat Torino, sin marcas en su exterior, un vehículo limpio. Todas las personas ligadas a la camioneta -titular de la patente, portador de cédula- no tenían antecedentes penales. Sin embargo, fue la ruta de cámaras que filmaron la fuga lo que permitió a la Policía de la Ciudad encontrar a la banda.

FALSOS OPERARIOS METROGAS
La banda escapó en una camioneta Fiat Torino

Uno podría pensar que este fue un robo sin violencia. La jueza Provitola piensa distinto. “No se trató aquí de un simple engaño sino de un contexto de violencia psicológica que logró doblegar a las víctimas. Precisamente, esa circunstancia de hacerlos pensar de la existencia de una “fuga de gas” actual en su morada; la presencia de tres hombres adultos; y la especial condición de vulnerabilidad de las víctimas; da cuenta de un despliegue de violencia psicológica contra ellos para lograr su cometido", aseveró la magistrada en el procesamiento.

Todos los imputados se negaron a declarar. Esta semana, la jueza pidió ampliar sus indagatorias. El disfraz de Metrogas no sería el único que empleaban. La Justicia investiga el posible vínculo con otros diez hechos cometidos en los últimos seis años, casi siempre con jubilados como víctimas. En uno de estos ataques se encontró una huella dactilar de Pablo Aguirre.

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