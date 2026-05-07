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Colectivos piden a la Suprema Corte atraer caso de abuso sexual tras seis años sin justicia

El IMDHD espera que la SCJN se pronuncie sobre pruebas sin estereotipos, plazo razonable y debida diligencia reforzada

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- crédito Procuraduría General de la Nación
- crédito Procuraduría General de la Nación

Seis años después de denunciar violencia sexual, Andrea sigue sin acceso a juicio tras un proceso marcado por retrocesos, resoluciones contradictorias y prejuicios de género.

En 2018, Andrea fue víctima de violencia sexual después de asistir a una reunión con amigos. Pasaron dos años de terapia psicológica y acompañamiento emocional antes de que encontrara la fuerza para denunciar.

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El 29 de mayo de 2020, presentó la denuncia. El proceso judicial evidenció cómo los prejuicios y estereotipos atraviesan el sistema: el 17 de junio de 2021, un juez de control vinculó a proceso al agresor, pero el 24 de septiembre de ese año, la Séptima Sala Penal revocó la decisión argumentando que “no existía suficiente violencia física” para acreditar el delito.

Andrea impugnó y en enero de 2022 un Juzgado de Distrito reconoció que el tribunal no había juzgado con perspectiva de género y había utilizado argumentos discriminatorios.

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En enero de 2023, un Tribunal Colegiado ordenó emitir una nueva resolución libre de estereotipos.

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia comenzó a acompañar legalmente el caso en 2023, fortaleciendo la estrategia jurídica. En abril de ese año, el Tribunal de Alzada volvió a vincular a proceso al agresor; en febrero de 2024, un Juzgado de Distrito confirmó la decisión.

En diciembre de 2024, el mismo Tribunal Colegiado que previamente había reconocido las violaciones en el caso resolvió en sentido contrario y ordenó emitir un auto de no vinculación a proceso, pese a que se trataba de los mismos datos de prueba ya analizados.

En enero de 2025, el Tribunal de Alzada acató la orden y reiteró que no existía “suficiente violencia física”, repitiendo los argumentos que ya habían sido señalados como discriminatorios.

Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos el expediente de Andrea, por lo que colectivos y organizaciones solicitan que el máximo tribunal atraiga el caso, pues advierten que seis años sin juicio es impunidad institucionalizada, según el IMDHD.

La solicitud de atracción destaca que este caso permitiría a la Suprema Corte pronunciarse sobre temas como la valoración de pruebas sin estereotipos, el plazo razonable y la debida diligencia reforzada.

Solo 2 de 144 denuncias por violación llegan a juicio

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia señala que de 144 mujeres que denunciaron violación en el Tendedero de la Glorieta de Las Mujeres Que Luchan, solo dos iniciaron juicio. Estudios basados en la ENDIREH indican que solo 8.4% de las agresiones sexuales es denunciada o motivo de queja.

En 2025 se registraron 56 casos diarios de violación simple y equiparada. Más de 1.6 millones de mujeres han sido violadas por su pareja y 1.3 millones han sufrido intento de violación, de las cuales más de 130 mil son jóvenes de 15 a 25 años. El 49.7% de las mexicanas ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida.

Estas cifras reflejan que el problema no se limita a la violencia sexual, sino también a la dificultad para acceder a la justicia.

Las organizaciones firmantes insisten en que la intervención de la Suprema Corte es urgente para que miles de mujeres puedan encontrar una justicia accesible, pronta y libre de revictimización.

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