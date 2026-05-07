América Latina

Daniel Noboa nombró un nuevo ministro de Energía en medio de alertas por el déficit eléctrico

El Gobierno enfrenta presión por la fragilidad del sistema eléctrico y el riesgo de cortes durante el próximo estiaje

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Juan Carlos Blum, ministro de Energía de Ecuador. (Ecuavisa)
Juan Carlos Blum, ministro de Energía de Ecuador. (Ecuavisa)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó a Juan Carlos Blum como nuevo ministro de Ambiente y Energía en medio de crecientes advertencias sobre el déficit energético del país y el riesgo de nuevos apagones durante el próximo estiaje. El relevo ocurre tras la salida de Inés Manzano y en un escenario marcado por tensiones con Colombia, retrasos en contratos eléctricos y cuestionamientos sobre la capacidad estatal para sostener el sistema eléctrico nacional.

El cambio fue oficializado este 7 de mayo mediante decreto ejecutivo, pocas semanas después de que Blum asumiera la gerencia de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), en medio de cortes eléctricos reportados en varias provincias y reclamos ciudadanos por fallas en la red de distribución.

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Según información difundida por el Gobierno, Blum es ingeniero mecánico y cuenta con experiencia en gestión energética, proyectos de sostenibilidad y cooperación con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y la CAF. La Presidencia señaló que el nuevo ministro tendrá la responsabilidad de fortalecer el sistema eléctrico y enfrentar los desafíos del abastecimiento energético nacional.

Juan Carlos Blum, ministro de Energía junto a Inés Manzano, ministra saliente. (El Comercio)
Juan Carlos Blum, ministro de Energía junto a Inés Manzano, ministra saliente. (El Comercio)

La designación ocurre después de casi dos años de inestabilidad en el sector eléctrico ecuatoriano. Desde 2024, Ecuador enfrentó apagones asociados a la sequía, la caída de generación hidroeléctrica y problemas operativos en el sistema energético. Durante ese período salieron varias autoridades del sector, incluida la exministra Andrea Arrobo, cuya gestión derivó en denuncias y un proceso de juicio político.

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El Ejecutivo también había anticipado cambios en el Ministerio de Energía desde abril. Daniel Noboa anunció entonces una “transición” para fortalecer la red eléctrica nacional, aunque sin detallar inicialmente quién reemplazaría a Inés Manzano.

Uno de los principales desafíos para Blum será enfrentar el déficit energético que, según reportes recientes citados por medios económicos ecuatorianos, bordea los 900 megavatios en períodos críticos. Expertos y operadores del sector han advertido que Ecuador mantiene alta dependencia de la generación hidroeléctrica y continúa vulnerable frente a nuevos eventos climáticos extremos.

En paralelo, la crisis energética se agravó por el deterioro de las relaciones con Colombia. El gobierno de Gustavo Petro suspendió exportaciones eléctricas hacia Ecuador en medio de la disputa comercial bilateral iniciada tras la imposición de aranceles ecuatorianos a productos colombianos. Esa medida eliminó temporalmente una de las principales fuentes externas de respaldo eléctrico para Ecuador.

Mónica Valiente espera que lleguen clientes en su panadería, iluminada con una vela, durante un apagón eléctrico por racionamiento en Quito, Ecuador, el martes 15 de octubre de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa)
Mónica Valiente espera que lleguen clientes en su panadería, iluminada con una vela, durante un apagón eléctrico por racionamiento en Quito, Ecuador, el martes 15 de octubre de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Tras el anuncio del relevo ministerial, distintos sectores políticos y económicos señalaron que la estabilidad energética será una de las pruebas más importantes para el segundo mandato de Noboa. Analistas han advertido que un eventual retorno de apagones podría afectar tanto la actividad económica como la percepción pública sobre la capacidad de gestión gubernamental.

El contexto ecuatoriano también se diferencia de otros países de la región por el peso de la hidroelectricidad en la matriz energética. Mientras varios gobiernos sudamericanos han diversificado parcialmente sus sistemas mediante gas natural, renovables no convencionales o generación térmica estable, Ecuador sigue dependiendo fuertemente del comportamiento climático y de sus embalses hidroeléctricos.

Informes citados por medios nacionales señalan además que varios proyectos de generación termoeléctrica enfrentaron retrasos, incumplimientos o procesos fallidos de contratación durante los últimos meses. Parte del plan oficial para incorporar nuevos megavatios aún no logra consolidarse completamente dentro del Sistema Nacional Interconectado.

08/09/2024 Red eléctrica en Ecuador POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD ECUADOR (CENACE)
08/09/2024 Red eléctrica en Ecuador POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD ECUADOR (CENACE)

Diversos reportes técnicos y académicos sobre seguridad energética en América Latina sostienen que la diversificación de fuentes, la inversión sostenida en infraestructura y la capacidad de reserva son factores determinantes para reducir vulnerabilidades frente a sequías o eventos climáticos extremos. Ecuador ha sido señalado recurrentemente como uno de los países con mayor exposición hidroeléctrica de la región andina.

En el corto plazo, el nuevo ministro deberá supervisar la preparación del sistema eléctrico para el próximo período seco, acelerar proyectos de generación y enfrentar las presiones derivadas de la alta demanda energética nacional. El Gobierno busca evitar que se repita un escenario similar al de los apagones masivos registrados en 2024.

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