"Hace varios meses que no hablo con ellos. Y es difícil", declaró el ex delantero de River en diálogo con Los ángeles de la mañana. "¿Si me angustia mucho? Imaginate… Cuando no hablás con tus hijos por varios meses es complicado", insistió López, quien descartó la posibilidad de interponer el accionar de un abogado en el conflicto con su ex mujer. "Ahí no pasa por abogado, pasa básicamente por la madre -se justificó-. Si la madre quiere, se resuelve todo. Me encantaría poder solucionar todo sin abogado, pero bueno, es difícil".