"Me encanta porque cuando le preguntamos a Sofía por pibes con los que salió se pone como loca. Y no es la primera vez que me ataca… ¿por qué te molesta que te preguntemos algo así?", arremetió Silvina Luna. "No me molesta, es un tema que no me interesa hablar porque es algo del pasado. Yo nunca dije que estuve, solo fue un gran compañero", reconoció Zámolo.