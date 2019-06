La conductora de Pasión de Sábado contó cómo fue engañada por un grupo de personas. "Yo estaba en el colectivo con mi mamá y conocí a una persona que me convocó para participar de Miss Argentina. En ese momento te llamaban a tu casa porque no había otro medio. Entonces, me hicieron el entre, y a mi mamá, que era tan inocente como yo, porque no me enseñaron a ser mala, me enseñaron a ser buena, educada y confiada", contó la periodista, entre lágrimas y con la voz quebrada.