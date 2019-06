Por último, aseguró que no está en contacto con su hijo –"Hace unos años que no quiso hablar más conmigo"-, y que no tiene ningún reproche para hacerle. "Era difícil para él. Me arrepiento de muchas cosas. Mi vida está lejos de ser perfecta, no pretendo ser modelo para nada. Intenté ser fiel con mis sentimientos y comprometerme a fondo con ellos, pero seguramente no en lo que él necesitaba, por lo que cuenta", concluyó Fernando Onetto.