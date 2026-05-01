Gustavo Petro comenzó a pasar lista: pidió reportes de ausencias al Consejo de Estado y urgió reformas clave

El Gobierno busca activar controles frente al ausentismo legislativo mientras insiste en sacar adelante reformas clave en el Congres - crédito Presidencia

En un mensaje dirigido al Congreso, el mandatario Gustavo Petro pidió a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes que envíen al Consejo de Estado las listas de inasistencia a comisiones y plenarias, con el objetivo de que se aplique la ley frente a las ausencias injustificadas de los legisladores.

“Le solicito a los presidentes de Senado y Cámara pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos Cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencias”, afirmó el mandatario.

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En la misma comunicación, el jefe de Estado insistió en la necesidad de avanzar en la agenda legislativa del Gobierno y recalcó que varios proyectos cuentan con mensaje de urgencia.

“El gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados de acuerdo a las normas”, señaló.

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Mensaje de Gustavo Petro solicita control a ausencias en el Congreso y presiona trámite de reformas prioritarias - crédito Gustavo Petro/X

Petro también enumeró las iniciativas que considera prioritarias: “La jurisdicción agraria, la reforma a la salud tan necesaria para resolver los problemas de quiebra inminente de las EPS, y la financiación del Estado por reforma tributaria a los capitales especulativos más ricos del país, el código minero”.

La solicitud se conoce luego de que recientemente se registrara la suspensión de la sesión del Día de las Víctimas en el Congreso de Colombia por falta de quorum, un episodio que volvió a poner el foco sobre el ausentismo legislativo.

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De acuerdo con registros divulgados, la jornada conmemorativa terminó con apenas ocho senadores y 19 representantes presentes, lo que obligó a levantar la sesión. Se trata de un hecho inédito en quince años de aplicación de la Ley 1448 de 2011, que establece la obligación del Congreso de escuchar a las víctimas del conflicto armado.

Las cifras de ausentismo también evidencian una tendencia. Datos obtenidos vía derecho de petición por el ciudadano Daniel Maldonado y publicados por La República indican que el Pacto Histórico encabezó las inasistencias en el Senado con 108 faltas entre 18 legisladores. Le siguieron el Partido Conservador Colombiano con 91 ausencias, el Partido Liberal Colombiano con 84, y el Partido de la U con 74.

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