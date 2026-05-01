Consigue gratis en Epic Games Store este juego de estrategia: está por tiempo limitado

La Epic Games Store ofrece juegos gratis cada semana a sus usuarios registrados. (Epic Games Store)

Epic Games Store continúa su tradición de sorprender a los jugadores con títulos gratuitos cada semana.

En esta ocasión, la plataforma ofrece sin coste Oddsparks: An Automation Adventure, un juego de estrategia y automatización que ha despertado el interés de la comunidad por su original propuesta y mecánicas innovadoras.

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La promoción estará disponible solo hasta el 9 de mayo de 2026.

Cómo descargar gratis Oddsparks: An Automation Adventure en Epic Games Store

Para obtener Oddsparks: An Automation Adventure de manera gratuita, basta con tener una cuenta registrada en la Epic Games Store. Ingresa a la tienda desde la aplicación oficial o el navegador, dirígete a la sección de juegos gratuitos y selecciona el título.

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Para reclamar un juego solo necesitas crear una cuenta y añadirlo a tu biblioteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Haz clic en “Obtener” y sigue los pasos para añadirlo a tu biblioteca; no se requiere ingresar información de pago ni realizar ninguna compra extra. Una vez reclamado, el título quedará vinculado de forma permanente a tu cuenta mientras lo hagas antes de la fecha límite.

La oferta está disponible tanto para usuarios nuevos como para quienes ya utilizan la plataforma, y el juego puede ejecutarse en sistemas compatibles según los requisitos publicados en la ficha técnica de la tienda.

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De qué trata Oddsparks: An Automation Adventure

Oddsparks: An Automation Adventure es un juego de estrategia y aventura que combina exploración, gestión de recursos y automatización en un mundo vibrante y lleno de misterios.

Los jugadores se embarcan en la tarea de construir y optimizar cadenas de producción utilizando a los “Sparks”, pequeñas criaturas que transportan materiales, ensamblan componentes y ayudan a automatizar tareas repetitivas en escenarios generados de manera procedural.

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Algunos juegos solo están disponibles sin coste por tiempo limitado. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

El objetivo es explorar nuevos territorios, recolectar recursos, investigar tecnologías y expandir la base de operaciones mientras se enfrenta a desafíos ambientales y criaturas hostiles. El juego destaca por su accesibilidad, permitiendo a usuarios de todos los niveles diseñar complejas redes de automatización sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Qué otros juegos gratis hay en Epic Games Store

Entre los juegos que siempre están disponibles de forma gratuita en la Epic Games Store y cuentan con una sólida base de jugadores, destacan los siguientes:

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Rocket League : Un juego de fútbol con autos, competitivo y multijugador, que ha mantenido su popularidad gracias a su jugabilidad ágil y torneos constantes.

Genshin Impact : Un RPG de acción de mundo abierto con exploración, combates dinámicos y actualizaciones frecuentes, desarrollado por miHoYo.

Fall Guys : Propuestas de minijuegos y plataformas en partidas masivas, ideal para jugar con amigos y participar en eventos semanales.

The Sims 4 : El simulador de vida de Electronic Arts, que permite crear personajes, construir casas y desarrollar historias, con una amplia comunidad activa.

PUBG: BATTLEGROUNDS : Uno de los battle royale más influyentes, que ofrece partidas multijugador intensas y constantes actualizaciones de contenido.

Destiny 2: Shooter en línea con elementos de MMO, centrado en la acción cooperativa, misiones y eventos periódicos.

También hay juegos populares que siempre pueden descargarse gratis, como Rocket League y Genshin Impact. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos títulos, además de estar siempre disponibles de manera gratuita, reciben soporte continuo de los desarrolladores, actualizaciones y eventos especiales, lo que los convierte en opciones recomendadas para cualquier tipo de jugador. Solo necesitas una cuenta en la Epic Games Store para descargarlos y empezar a jugar.

En dónde más encontrar juegos gratis para PC

Además de la Epic Games Store, existen otras plataformas donde es posible encontrar juegos gratis para PC de manera legal.

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Steam ofrece periódicamente títulos gratuitos y promociones de acceso libre durante fines de semana. La tienda GOG.com publica juegos clásicos y novedades sin coste en eventos especiales.

Itch.io destaca por su catálogo independiente, con cientos de propuestas gratuitas y donaciones voluntarias. También, servicios como Amazon Prime Gaming y Microsoft Store regalan títulos cada mes a sus usuarios registrados. Explorar estas opciones permite ampliar la biblioteca sin gastar dinero y descubrir nuevas experiencias de juego en PC.

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