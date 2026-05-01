EN VIVO - Marchas 1 de mayo, Día del Trabajo: conozca los puntos de concentración y más detalles

La movilización respalda reformas clave como la pensional, la reforma a la salud, el salario vital y la reforma a la justicia - crédito Lina Gasca/Colprensa

Las movilizaciones del 1 de mayo en Colombia este año se anticipan como uno de los eventos más concurridos del calendario social, marcado por la convergencia de reclamos laborales, apoyo a reformas y expresiones culturales.

La jornada, que reúne a trabajadores, sindicatos y ciudadanía, será encabezada en esta ocasión por el presidente Gustavo Petro, que confirmó su presencia en Medellín.