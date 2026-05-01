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EN VIVO - Marchas 1 de mayo, Día del Trabajo: conozca los puntos de concentración y más detalles

La jornada, que reúne a trabajadores, sindicatos y ciudadanía, será encabezada en esta ocasión por el presidente Gustavo Petro, que confirmó su presencia en Medellín

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La movilización respalda reformas clave como la pensional, la reforma a la salud, el salario vital y la reforma a la justicia - crédito Lina Gasca/Colprensa
La movilización respalda reformas clave como la pensional, la reforma a la salud, el salario vital y la reforma a la justicia - crédito Lina Gasca/Colprensa

Las movilizaciones del 1 de mayo en Colombia este año se anticipan como uno de los eventos más concurridos del calendario social, marcado por la convergencia de reclamos laborales, apoyo a reformas y expresiones culturales.

La jornada, que reúne a trabajadores, sindicatos y ciudadanía, será encabezada en esta ocasión por el presidente Gustavo Petro, que confirmó su presencia en Medellín.

12:57 hsHoy

Puntos de encuentro para las marchas del 1 de mayo en Colombia

Bogotá

  • Hora: 9:00 a.m.
  • Lugar: Parque Nacional

Medellín

  • Hora: 9:00 a.m.
  • Lugar de salida: Teatro Pablo Tobón Uribe
  • Lugar de llegada: Av. San Juan / La Alpujarra
  • Punto de concentración intermedio: Parque de las Luces

Barranquilla

  • Hora: 8:00 a.m.
  • Lugar de concentración: Entrada del barrio El Bosque
  • Recorrido: Vía La Cordialidad → Carrera 21
  • Detalles: Al menos 5 paradas para intervenciones de líderes sindicales

Cali

  • Lugar de concentración: Glorieta de la Estación y sector de Puerto Rellena

Cartagena

  • Hora: 8:00 a.m.
  • Inicio: Coliseo de Combates
  • Recorrido: Avenida Pedro de Heredia (Cuatro Vientos) → Avenida El Consulado → Estadio de Nuevo Bosque

El Carmen de Bolívar

  • Hora: 7:00 a.m.
  • Inicio: Cancha 12 de noviembre
  • Recorrido: Calle 23 → Parque principal

Sincelejo

  • Hora: 8:00 a.m.
  • Inicio: Monumento El Pescador (salida a Tolú)
  • Recorrido: Avenida San Carlos → Parque Santander
El jefe de Estado fue enfático en pedir apoyo a la población - crédito Presidencia de Colombia
Las movilizaciones del 1 de mayo en Colombia este año se anticipan como uno de los eventos más concurridos del calendario social, marcado por la convergencia de reclamos laborales, apoyo a reformas y expresiones culturales - crédito Presidencia de Colombia

Pasto

  • Hora: 9:00 a.m.
  • Lugar: Monumento al Trabajo (sector El Ejido)
  • Recorrido: Calles principales → Plaza de Nariño
  • Destacado: Actividades artísticas y culturales

Eje Cafetero

Manizales

  • Hora: 9:00 a.m.
  • Inicio: Sector El Cable
  • Finaliza: Plaza de Bolívar

Pereira

  • Hora: 8:00 a.m.
  • Inicio: Centro Administrativo de Dosquebradas
  • Finaliza: Plaza de Bolívar
  • Destacado: Programación cultural hasta las 4:00 p.m.

Armenia

  • Hora: 9:00 a.m.
  • Inicio: Banco de la República

Huila

Neiva

  • Hora: 8:00 a.m.
  • Lugar: Frente al centro de convenciones
  • Recorrido: Hacia el centro de la ciudad

La Plata

  • Hora: 8:00 a.m.
  • Lugar: Parque principal Custodio García Rovira
11:52 hsHoy

El jefe de Estado extendió una invitación abierta: “Este primero de mayo nos vemos en las calles. Los invito a movilizarse en todas las plazas públicas de los municipios de Colombia”. Con estas palabras, el mandatario reforzó la apuesta del Ejecutivo por la movilización ciudadana como herramienta para impulsar las reformas sociales y garantizar la continuidad del llamado “Gobierno del Cambio”.

Durante el Día Internacional del Trabajo, miles de personas se reunirán en distintas ciudades para conmemorar las luchas históricas por los derechos laborales y convertir la fecha en un escenario de reivindicación social y política. Las marchas, según lo planeado, tendrán lugar en puntos estratégicos del país y reflejarán tanto demandas laborales como el respaldo a las políticas oficiales.

La movilización nacional del 1 de mayo de 2026 reúne a sindicatos y ciudadanía para apoyar las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Lina Gasca/Colprensa
La movilización nacional del 1 de mayo de 2026 reúne a sindicatos y ciudadanía para apoyar las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Lina Gasca/Colprensa

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