En la nota, el ex participante del Bailando prefirió referirse a su verdadero padre como "el cura". Detrás de la historia que relató –su madre, Adda, le confesó antes de morir, en 2009, que su verdadero padre no era José, quien lo crió como a sus otros tres hermanos, sino que se había enamorado de un sacerdote en un impasse de la relación con su marido-, está la verdadera identidad de su padre real, con quien casi no tuvo relación.