"Después de todo esto, por mucho tiempo tuve mucho asco de que algún hombre se me acerque, los seguía viendo y cruzándomelos pero a esa edad yo me sentía culpable, que si había pasado era porque estaba ahí y qué me iban a decir mis viejos, la gente, que soy una ebria y no tenía control de mí. Me había armado un caparazón con la idea de que tenía que superarlo, hacer como si nada, ellos también hacían como si nada, que todo iba a pasar. Hoy todavía hay pocos días que no piense en esto y que me culpe también. Pero aprendí que la culpa no fue mía, no tenían por qué entrar y hacer lo que hicieron, no solo se cagaron en mi amistad si no en mí como persona".