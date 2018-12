—No pasó. No existió nunca. Primero, decirte que yo estoy muerto. Estoy indignado. Estoy con una bronca increíble. No salí a hablar antes porque los médicos me recomendaron que no mirara. Entonces, yo recibía información, no veía toda esta locura mediática que se armó con el tema. Justificada, o no, pero no la veía. Decidí ayer (por el miércoles) mirar un poco. A partir de eso, no te puedo explicar la noche que pasé cuando me enteré de todo lo que se estaba diciendo. Cuando vi la denuncia. Y apartir de pensamientos muy oscuros, pero muy oscuros, yo dije 'Ya está. Yo estoy muerto'. Quiero que la gente piense que yo estoy muerto. Acá no estoy grabando. Vos no me estás grabando, no tengo un plano corto. Estoy mano a mano. ¿Te pedí a vos que alguna pregunta no me hicieras o algo?