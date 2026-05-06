El detrás de escena del encuentro entre Lionel Messi y Quico: “No podía morirme sin darle la mano”

El actor de El Chavo del 8 conoció al ídolo argentino

Lionel Messi y Carlos Villagrán se reunieron este miércoles en un evento que juntó a la estrella del Inter Miami con uno de los personajes más icónicos de El Chavo del 8 en un clima distendido, donde también participó la esposa del actor, Becky Palacios.

El detrás de escena de este encuentro comenzó el último fin de semana. Quico asistió al NU Stadium durante la jornada de este sábado para vivir desde adentro el clásico de la Florida entre el anfitrión y Orlando City, que terminó con derrota de las Garzas por 4-3 tras adelantarse 3-0 en los primeros 33 minutos de juego en un partido válido por la Major League Soccer (MLS). El elenco rosa destacó su presencia en redes sociales y lo hizo posar con una camiseta del club.

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“Un personaje que marcó generaciones. El icónico Quico de El Chavo del 8 también nos visitó”, escribió la cuenta oficial del Inter en Instagram, luego de que también había publicado la asistencia del actor Terry Crews, reconocido por su papel en “¿Y dónde están las rubias?”.

La camiseta del Inter Miami obsequiada a Carlos Villagrán (Crédito: @intermiamicf/Instagram)

A continuación, Carlos Villagrán dejó constancia sobre lo que representa Messi en su vida: “Me siento afortunado. Los años se te echan encima como cuando jugabas fútbol, como cuando eres compañero de alguien, como cuando vienes a ver Messi, que es mi ídolo, le tengo que tocar la puerta y decirle: ‘No me voy a morir sin darte la mano‘”.

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Días después, Inter Miami le abrió las puertas de la entidad al reconocido comediante para concretar su promesa personal y transmitirle todo su cariño a Leo en persona. El campeón del mundo con la selección argentina se mostró de excelente humor y se le dibujó una sonrisa cuando Villagrán le dio un beso en su cachete izquierdo.

“Te estoy hablando desde la presencia, del respeto, de que te voy a defender toda la vida, toda la vida. No me he perdido nada de lo que te ha pasado”, le comentó mientras la Pulga lo miraba con un profundo respeto y le agradecía por esas calurosas palabras. Ambos se estrecharon en un abrazo y el actor mexicano expuso su felicidad a flor de piel: “Qué placer tan grande, la verdad. En serio”.

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La Copa del Mundo ganada por Argentina estuvo presente en el encuentro de Messi con Villagrán (Crédito: @carlos_kiko1/Instagram)

Su alegría por este diálogo con el 10 continuó en redes sociales. "Admiración absoluta de ambas partes Argentina y México. Fútbol y Comedia", escribió el hombre de 82 años y lo definió como “el día más feliz”. Becky Palacios subió una grabación en el momento preciso que Messi impregnaba su autógrafo en otra camiseta: “Gracias Leo Messi por tu empatía”.

Inter Miami organizó este encuentro en medio de la semana de trabajo, que contempla el siguiente partido este sábado desde las 14 (hora argentina) contra Toronto en el BMO Field de Canadá en su 12° presentación en la MLS, que tiene a las Garzas en el tercer lugar de la Conferencia Este con 19 puntos, a 4 unidades del líder Nashville (23).

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Vale destacar que Lionel Messi viene de ser noticia durante el último fin de semana porque había asistido al Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 con su familia. Conversó unos instantes con Franco Colapinto, quien logró su mejor resultado en la F1 con un destacado séptimo lugar, y pasó por el box de Mercedes. Allí, saludó a George Russell y Andrea Kimi Antonelli, quien se quedó con la victoria en los Estados Unidos.

De hecho, el argentino le dio un consejo a Colapinto en medio de su mejor momento como piloto de Alpine: “Él tiene que vivir su propia historia y estar preparado para un montón de cosas, porque cuando estás expuesto te viene de todos lados, en lo bueno y en lo malo”.

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