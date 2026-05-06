Siete aprehendidos en Panamá por presunto desvío de recursos públicos

La investigación señala una lesión económica al Estado por más de $8 millones. Cortesía MP

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, ejecutó la Operación ‘Eco Distante’, que dejó como resultado la aprehensión de siete personas por su presunta vinculación con el delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito.

La investigación señala una lesión económica al Estado por $8,098,668.62, en uno de los casos más relevantes recientes relacionados con el manejo de fondos públicos.

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Las diligencias incluyeron operativos simultáneos en distintos puntos del país, específicamente en áreas de San Miguelito, Las Cumbres y Panamá Este, donde las autoridades lograron ubicar a los sospechosos e incautar indicios clave para el avance de la investigación.

De acuerdo con el Ministerio Público, estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer la persecución de delitos contra la administración pública.

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La Operación Eco Distante dejó siete aprehendidos por presunto peculado en San Miguelito. Cortesía del MP

Entre los aprehendidos figuran exfuncionarios y particulares, quienes están siendo investigados por presuntamente haber recibido cheques sin justificación provenientes de la Junta Comunal.

La investigación se sustenta en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que determinó que de los más de $8 millones afectados, al menos $7,367,683.17 fueron desembolsados bajo el concepto de “servicios prestados”, sin sustento válido que justificara dichos pagos.

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Este caso se suma a una serie de operativos y procesos judiciales que se han intensificado en las últimas semanas en todo el país, en los que las autoridades han avanzado en la detención, imputación y condena de personas vinculadas al uso irregular de fondos públicos.

Los expedientes abarcan desde juntas comunales hasta instituciones educativas, reflejando un patrón de investigación enfocado en distintos niveles de la administración pública.

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El delito de peculado, según el Código Penal panameño, se configura cuando un servidor público se apropia, distrae o permite el uso indebido de bienes o fondos del Estado, ya sea en beneficio propio o de terceros.

Los investigados habrían recibido cheques sin justificación de una junta comunal. Cortesía del MP

Dependiendo de la gravedad del caso, las sanciones pueden alcanzar penas de prisión de entre 4 y 10 años, además de la inhabilitación para ejercer funciones públicas, lo que convierte este delito en uno de los más severamente castigados dentro del ámbito de la corrupción.

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En la mayoría de los casos recientes, incluyendo el de San Miguelito, las investigaciones están vinculadas al manejo de fondos provenientes del sistema de descentralización, un mecanismo mediante el cual el Estado transfiere recursos a juntas comunales y municipios para la ejecución de proyectos sociales, comunitarios e infraestructura local.

Aunque estos fondos buscan dinamizar el desarrollo territorial, su uso indebido ha sido uno de los principales focos de investigación en los últimos años.

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Ejemplos recientes evidencian esta tendencia. En la provincia de Colón, el exalcalde Alex Lee y otros funcionarios permanecen en detención preventiva por su presunta vinculación con el manejo irregular de más de $1 millón en fondos públicos, mientras que otros expedientes apuntan a posibles irregularidades por más de $6 millones destinados a obras sociales en distintas comunidade

El caso se suma a una serie de investigaciones recientes por peculado en el país. Cortesía

En paralelo, el sistema judicial también ha registrado condenas. En Coclé, un exrepresentante y un extesorero de junta comunal fueron sentenciados a 60 meses de prisión por peculado doloso, tras comprobarse la malversación de más de $301,000 en fondos públicos.

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Estos fallos refuerzan la línea de acción de las autoridades en la aplicación de sanciones concretas contra la corrupción administrativa.

Otro caso reciente es la Operación Pupitre, en la que tres personas fueron aprehendidas por el presunto uso indebido de fondos de un centro educativo, con una afectación estimada en $130,000, lo que amplía el alcance de las investigaciones más allá de las juntas comunales y evidencia la diversidad de escenarios donde se detectan irregularidades.

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La Operación Eco Distante se inscribe en este contexto de mayor presión institucional contra el uso indebido de recursos públicos, en un momento en que el Ministerio Público ha reiterado su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección del patrimonio del Estado.

Los aprehendidos serán presentados ante un juez de garantías, quien deberá decidir sobre la legalización de las aprehensiones, la imputación de cargos y las medidas cautelares correspondientes.

Los fondos de descentralización son recursos públicos transferidos a municipios y juntas comunales para financiar obras, programas sociales y proyectos comunitarios; en este caso, la investigación apunta al presunto uso irregular de esos dineros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de estos procesos refleja una intensificación de la lucha contra la corrupción en Panamá, pero también deja en evidencia la magnitud de los recursos comprometidos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control.

En este escenario, el desafío no solo está en sancionar los delitos, sino en garantizar que los fondos públicos cumplan su objetivo de generar desarrollo y bienestar en las comunidades.