Una universidad británica calculó cuántos meteoritos caen por año: cuáles son las zonas más afectadas

La mayoría de los meteoritos son fragmentos pequeños de roca o metal que pasan desapercibidos por la población mundial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída de meteoros sobre la Tierra es un fenómeno frecuente, aunque en su mayoría pasa desapercibido para la población. Un estudio conjunto de la Universidad de Manchester y el Imperial College de Londres, publicado en la revista Geology, estima que cada año impactan en la superficie terrestre alrededor de 17.000 meteoritos, la mayoría de pequeño tamaño y compuestos principalmente por rocas o metales. Estas cifras, obtenidas tras investigaciones en la Antártida y extrapoladas globalmente, permiten comprender la magnitud del flujo de material espacial que ingresa al planeta.

El análisis liderado por el profesor Geoffrey Evatt, de la Universidad de Manchester, detalla que la mayoría de los meteoritos recuperados pesan entre 50 gramos y 10 kilos, aunque los fragmentos más grandes son excepcionales. El modelo desarrollado junto al Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA (CNEOS) permitió además determinar que el ecuador recibe una mayor cantidad de impactos en comparación con los polos y que los riesgos de grandes meteoritos varían según la latitud.

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En términos de frecuencia, la NASA y agencias asociadas reportan que no existe peligro inminente de impacto de grandes meteoritos o asteroides en los próximos años. Según registros del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, más de 2.500 asteroides potencialmente peligrosos han sido identificados hasta abril de 2026, pero ninguno presenta una amenaza concreta para la Tierra en el corto plazo. Los objetos de gran tamaño, capaces de generar efectos globales, impactan el planeta en escalas de millones de años.

Cuántos meteoritos caen cada año y cómo se detectan

La estimación de 17.000 meteoritos anuales se sustenta en campañas de búsqueda realizadas en la Antártida, donde el contraste con la nieve facilita la localización y permite extrapolar datos al resto del mundo. Según los investigadores, el número de impactos en los polos representa apenas un 65 % de los observados en el ecuador, lo que indica una distribución desigual. Las metodologías incluyen el uso de redes de monitoreo de bolas de fuego y la búsqueda sistemática en áreas de fácil acceso.

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La probabilidad de un impacto de asteroide peligroso sigue siendo baja, ya que no hay amenazas identificadas para los próximos años - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de estos meteoritos atraviesan la atmósfera y se fragmentan hasta convertirse en polvo, lo que explica por qué son poco visibles para la población general. Los meteoritos metálicos, aunque solo constituyen el 5,7 % de las caídas, representan el 89,3 % de la masa total recuperada, debido a su alta densidad y resistencia durante el ingreso atmosférico.

Impacto potencial y vigilancia internacional

El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA y sistemas como ATLAS en Hawái mantienen una vigilancia constante sobre asteroides y meteoritos. A abril de 2026, 2.533 asteroides han sido clasificados como potencialmente peligrosos, de los cuales 153 superan el kilómetro de diámetro. Sin embargo, los expertos coinciden en que el riesgo de impacto significativo en el próximo siglo es extremadamente bajo.

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El programa Double Asteroid Redirection Test (DART), desarrollado por la NASA, demostró recientemente la capacidad de desviar la trayectoria de asteroides mediante colisiones controladas, abriendo nuevas posibilidades para la defensa planetaria. La revista científica Science ha publicado análisis de expertos internacionales que, aunque reconocen la controversia sobre la frecuencia histórica de grandes impactos, coinciden en la importancia de mantener actualizados los sistemas de monitoreo.

Tipos de meteoritos y grandes hallazgos recientes

La clasificación de los meteoritos se realiza en función de su composición: las condritas y acondritas son los más comunes entre los rocosos, mientras que los metálicos y mixtos, aunque menos frecuentes, concentran la mayor parte de la masa total caída. Entre los hallazgos más destacados figuran el meteorito Ahnighito (más de 30 toneladas, hallado en Groenlandia), Gancedo (descubierto en 2016 en el noroeste de Argentina) y Bacubirito (México, 21 toneladas).

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La vigilancia internacional y los avances tecnológicos permiten identificar de forma temprana tanto los flujos normales de material espacial como los potenciales riesgos de impacto. Hasta la fecha, no se ha detectado ninguna amenaza significativa para la seguridad global en el corto plazo, aunque la comunidad científica subraya la necesidad de continuar con el monitoreo constante y la investigación interdisciplinaria.