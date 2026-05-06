República Dominicana

Presidente de República Dominicana recibe a su homólogo de Ecuador para impulsar negociaciones comerciales

Los presidentes Daniel Noboa y Luis Abinader impulsan la negociación de un nuevo tratado para fortalecer el intercambio, fomentar la inversión y mejorar la competitividad, apostando por sectores estratégicos que dinamicen la economía de ambas naciones

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El presidente Daniel Noboa impulsa un acuerdo comercial entre Ecuador y República Dominicana con reuniones en Santo Domingo. (Foto: Redes sociales)
El presidente Daniel Noboa impulsa un acuerdo comercial entre Ecuador y República Dominicana con reuniones en Santo Domingo. (Foto: Redes sociales)

La iniciativa para concretar un acuerdo comercial entre Ecuador y República Dominicana dio un paso significativo tras la visita de Daniel Noboa a Santo Domingo.

El presidente ecuatoriano viajó la noche del martes a la capital dominicana y, según lo informado por la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, mantuvo un encuentro con su homólogo Luis Abinader para analizar el avance de las negociaciones que buscan fortalecer la relación económica entre ambos países.

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La información oficial detalla que el objetivo de este acercamiento es lograr que los equipos ministeriales de ambas naciones den continuidad a las gestiones necesarias para concretar el acuerdo.

Sommerfeld señaló que existe un “propósito de ambos presidentes de avanzar con el Acuerdo de Comercio entre República Dominicana y el Ecuador”, subrayando que ahora se requiere la “firme decisión” política para que los ministros puedan profundizar en los detalles técnicos y administrativos del tratado.

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El viaje, aunque corto, se inscribe dentro de la política de contacto directo que ha caracterizado la gestión exterior del mandatario ecuatoriano, quien prioriza reunirse personalmente con otros jefes de Estado para acelerar negociaciones, sobre todo en temas clave como comercio y seguridad.

La reciente reunión entre Noboa y Abinader no es el primer acercamiento sobre este asunto. En febrero, ambos mandatarios ya se habían encontrado en Dubái, en el contexto de la Cumbre Mundial de Gobiernos.

En esa ocasión, discutieron la posibilidad de iniciar negociaciones para un acuerdo comercial y exploraron oportunidades de cooperación económica bilateral, así como mecanismos para incentivar la inversión y proyectos conjuntos en el sector turístico. También abordaron la necesidad de coordinar esfuerzos en materia de seguridad regional y defensa de la democracia.

En esas conversaciones, la Presidencia de Ecuador informó que “coincidieron en la importancia de fortalecer el avance de intercambios comerciales, el encadenamiento productivo, las inversiones y la reactivación económica a través de un acuerdo que fomente el empleo y competitividad en las naciones”.

El énfasis estuvo puesto en la posibilidad de que un tratado bilateral beneficie a sectores productivos y contribuya a la recuperación económica de ambos países.

Las negociaciones buscan fortalecer la relación económica bilateral y requieren el compromiso político de ambos gobiernos para avanzar. (Foto: Redes sociales)
Las negociaciones buscan fortalecer la relación económica bilateral y requieren el compromiso político de ambos gobiernos para avanzar. (Foto: Redes sociales)

Este proceso de negociación tiene antecedentes que se remontan al año 2023, bajo la presidencia de Guillermo Lasso. En ese entonces, Ecuador y República Dominicana decidieron iniciar negociaciones para un acuerdo comercial de “alcance parcial”.

Este tipo de convenio representa la forma más básica de entendimiento comercial entre dos países, ya que se centra en aspectos generales de carácter arancelario y en una lista selecta de bienes que forman parte de la oferta comercial de cada nación.

El acuerdo de alcance parcial no abarca la totalidad de la relación comercial, sino que se focaliza en sectores específicos que resultan estratégicos para las respectivas economías. La definición de los productos incluidos y los términos arancelarios son parte de las negociaciones que actualmente llevan adelante los equipos técnicos y ministeriales de ambas partes.

La política exterior impulsada por Noboa, caracterizada por el contacto directo y la gestión personalizada con los principales líderes de la región y otros continentes, ha sido destacada por la canciller Sommerfeld.

Según la funcionaria, este enfoque ha permitido dar mayor agilidad a las relaciones internacionales de Ecuador, especialmente en áreas como el comercio, donde la voluntad política puede ser determinante para destrabar procesos y concretar acuerdos que beneficien a la economía nacional.

El gobierno ecuatoriano considera que la concreción de este acuerdo comercial con República Dominicana representa una oportunidad para estimular las exportaciones, impulsar la inversión y crear empleo. A la vez, la expectativa es que el tratado facilite la integración de cadenas productivas y mejore la competitividad de los sectores involucrados.

Las próximas etapas del proceso estarán a cargo de los equipos ministeriales responsables de comercio exterior, quienes deberán definir los términos técnicos y avanzar en los puntos pendientes para alcanzar un acuerdo definitivo.

El resultado de estas conversaciones marcará la pauta de la relación bilateral en el corto y mediano plazo, con la posibilidad de extender la cooperación a nuevas áreas de interés común.

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