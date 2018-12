Calu sí lo hizo. Y al salir de la audiencia, donde las partes no se pusieron de acuerdo (el juicio seguirá su curso), la actriz destacó que "hoy es un día en el que la mujer por fin ganó". Y repitió lo que sonó con fuerza el martes en el Multiteatro, en la conferencia de Thelma Fardín, convocada por el colectivo Actrices Argentina: "No es no. Mirá cómo nos ponemos".