Jornada financiera: la mejora en la calificación de la deuda impulsó a los activos argentinos y se desplomó el riesgo país

Wall Street anotó nuevos máximos de la mano de las tecnológicas.

La sesión financiera fue muy favorable para los activos argentinos por novedades tanto locales como en el exterior. Los índices de Wall Street rompieron nuevos récords ante las crecientes esperanzas de paz en Irán y los buenos resultados de las empresas tecnológicas.

En lo local, una mejora en la calificación de la deuda soberana comunicada por la agencia Fitch impulsó a los bonos y también a las acciones de los bancos argentinos.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en Wall Street se impusieron las subas, lideradas por Banco Macro (+10,4%), seguido por Ternium (+9,8%) luego de su presentación de balance trimestral. Papeles bancarios como Banco Supervielle (+7,4%), Grupo Galicia (+6,8%) y Banco Francés (+8,2%) también se plegaron a la tendencia.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

En contraste, el desplome de 7% en los precios del petróleo llevó a tomas de ganancias en las acciones de las compañías del sector, que venían cosechando recientes máximos. YPF cedió 1,6%, a USD 43,26, mientras que Vista Energy resignó 4,9 por ciento.

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Los contratos del crudo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayeron 6,8% USD 95,23 el barril para entregar en junio. Asimismo, la variedad Brent del Mar del Norte recortó un 7,6%, a USD 101,50 el barril para entregar en julio.

Los bonos soberanos de Argentina subieron en un promedio de 1,5% para las emisiones en dólares -Bonares y Globales- tras el espaldarazo que le generó la agencia Fitch al subir la calificación de riesgo crediticio a largo plazo del país sudamericano en moneda extranjera y local a “B-”, desde “CCC+”, con una perspectiva estable.

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El riesgo país de JP Morgan retrocedió 41 unidades para la Argentina, en los 514 puntos básicos, un mínimo desde el 18 de febrero.

La Bolsa porteña también se vio alentada por la coyuntura ante la ilusión de una paulatina menor tensión en Oriente Medio, por lo que su índice líder S&P Merval avanzó 4,4%, en los 2.881.352 puntos, con impulso de acciones financieras.

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Eric Ritondale, economista jefe de Puente, explicó que “la suba de calificación de Argentina por parte de Fitch Ratings, que elevó la nota a ‘B-’ con perspectiva estable, marca un hito cualitativo en la narrativa de crédito del país. Esta decisión se fundamenta en la consistencia observada en la compra de reservas, el mantenimiento del superávit fiscal y una mejora tangible en la capacidad de servicio de la deuda”.

Ritondale añadió que “al fortalecer los buffers de liquidez, se reducen las preocupaciones sobre el refinanciamiento de corto plazo y se mejora la previsibilidad del programa económico. Lo más relevante de alcanzar la categoría ‘B’ es que funciona como un catalizador discreto para activar la demanda de inversores institucionales, muchos de los cuales enfrentan restricciones normativas para invertir en activos con notas dentro del rango ‘CCC’”.

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Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS, señaló que “el mercado internacional y local se mueve ante los anuncios recientes de Trump de la posibilidad de un acuerdo con Irán, llevando a una baja fuerte en el petróleo y subas de acciones y bonos. De todas formas, algunos funcionarios iraníes pusieron paños fríos al asunto y hay recortes en las perdidas que experimentaban los precios de la energía. Pensando en Argentina, se destaca también la suba de la nota crediticia de deuda por parte de Fitch, aunque el grueso del movimiento lo vemos más asociado a lo externo, al menos hoy”.

“Con otras dos agencias calificadoras que visitarán Buenos Aires en las próximas semanas, el mercado probablemente comience a descontar la posibilidad de nuevas mejoras de rating. De confirmarse, esto representaría una señal positiva clara para los bonos soberanos, que recientemente tuvieron un desempeño inferior pese a la mejora del panorama macroeconómico”, consideró Federico Filippini, Research de Adcap.

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Récord en Wall Street

Las acciones de Wall Street exhibieron amplias ganancias ante los informes que indicaban que Estados Unidos e Irán podrían estar cerca de alcanzar un acuerdo de paz, en simultáneo con una sólida temporada de ganancias para las empresas tecnológicas.

El promedio industrial Dow Jones subió 1,2% o más de 600 unidades a 49.910 puntos, mientras que el S&P 500 ganó 1,5%, en un nuevo récord por arriba de los 7.300 puntos. El Nasdaq Composite, con fuerte exposición al sector tecnológico, registró la mayor ganancia, con un alza del 2%, para romper la barrera de los 25.800 puntos por primera vez.

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Los sólidos resultados de AMD (Advanced Micro Devices) impulsaron un repunte en las acciones de fabricantes de chips y otras empresas relacionadas con la IA. AMD se disparó 18,6%, a un máximo récord tras pronosticar ingresos para el segundo trimestre superiores a las expectativas, gracias a la sólida demanda de sus chips para centros de datos.

Las acciones de su rival Intel también subieron un 4,5%, mientras que el índice de chips PHLX repuntó 4,6%, acumulando una ganancia de alrededor del 60% en 2026.

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“Las últimas dos semanas estuvieron dominadas por la resiliencia de los mercados financieros y la inminencia de resultados corporativos críticos, factores que se yuxtaponen con reajustes geopolíticos de gran calado y potenciales cambios significativos en la política monetaria estadounidense”, sostuvo Delphos Investment.

Nueva baja para el dólar

El monto operado en el mercado de cambios flaqueó este miércoles, para anotar unos USD 436,6 millones en el segmento de contado, unos USD 90 millones menos que el martes y unos USD 196 millones menos que el lunes de esta semana.

Aún así, la oferta privada volvió a imponerse, para justificar un descenso de cinco pesos o 0,4% para el dólar mayorista, que quedó ofrecido a 1.388 pesos, el precio más bajo desde el 22 de abril. La divisa cae tres pesos en el inicio de mayo, mientras que en el recorrido de 2026 anota una baja de 67 pesos o 4,6 por ciento.

“A partir de las primeras operaciones, la cotización comenzó a acomodarse a la baja. De forma equilibrada, pero con mayor presencia vendedora, el tipo de cambio descendió hasta mínimos de $1.384. Hacia el final de la jornada mostró una leve recuperación, cerrando finalmente en $1.388. El volumen operado cayó un 17% respecto de la rueda previa”, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central fijó para la fecha una banda superior de su régimen cambiario en los $1.714,28, por lo tanto, el tipo de cambio oficial quedó ahora a 326,28 pesos o 23,5% de ese límite teórico para la libre flotación.

El dólar al público finalizó con baja de también de cinco pesos o 0,4%, a $1.410 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.408,23 para la venta y $1.357,19 para la compra.

El dólar blue descontó diez pesos o 0,7%, a $1.400 para la venta. Para la compra las agencias informales tomaron el billete a $1.380, esto es 20 pesos o 1,5% por encima de los $1.360 que pagan los bancos a sus clientes.

En el mercado de futuros todos los contratos operaron con bajas en un rango de 0,1% a 0,8%, según datos de A3 Mercados. Las posturas más negociadas volvieron a ser las de vencimiento para fin de mayo, que cedieron siete pesos o 0,5%, a 1.404 pesos.

El Banco Central compró USD 45 millones en la plaza mayorista, el 10,3% de la oferta de contado. La entidad acumula un saldo a favor en en el inicio de mayo de 183 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas cayeron USD 233 millones, a USD 45.674 millones, a pesar de una importante suba de 3% en la cotización del oro, a USD 4,706.40 la onza.

Incidió en este resultado un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos USD 823 millones, mientras que del lado de las cotizaciones de activos, estos aportaron a favor unos USD 300 millones que neutralizaron parte de la caída, según precisaron a Infobae fuentes del BCRA.