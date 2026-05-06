Nueva medida del Gobierno Petro no podría aplicarse para carros de alta gama: estaciones de servicio pusieron condiciones

David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno, anotó que "las estaciones de servicio en todo el país no tienen, ni los mecanismos ni la infraestructura para identificar el tipo de vehículo que abastecen" - crédito Somos Uno

Somos Uno, el gremio que representa a unas 6.400 estaciones de servicio en Colombia, advirtió que el Decreto 1428 de 2025 del Gobierno de Gustavo Petro, que propone un precio diferencial del diésel para vehículos de alta gama, es impracticable debido a la ausencia de reglamentación técnica y operativa. Por medio de un comunicado, el vocero gremial nacional de Somos Uno, David Jiménez Mejía, anotó que “debemos ser claros: la medida existe en papel, pero es casi que inaplicable en la práctica. A la fecha, el Ministerio de Minas y Energía no ha expedido la reglamentación que le daría vida operativa al decreto”.

Sostuvo que la falta de normas administrativas y tecnológicas impide ejecutar el decreto en los puntos de venta. El sector dice que no cuenta con mecanismos para identificar diferentes tipos de usuarios ni sistemas capaces de administrar dos precios distintos, lo que genera incertidumbre operativa y financiera. Además, que no está claro quién asumiría los sobrecostos ni cómo se gestionarían los flujos de dinero, aspectos que el gremio considera fundamentales para la viabilidad del sistema.

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Jiménez Mejía confirmó que la organización entiende la inquietud del Gobierno nacional por el “alza en los precios internacionales del petróleo y, en consecuencia, frente al aumento escalonado en el precio de venta de los combustibles líquidos, tanto en la gasolina corriente como en el diésel”. Sin embargo, resaltó las limitaciones operativas del gremio.

El Decreto 1428 de 2025 del Gobierno de Gustavo Petro propone un precio diferencial del diésel para vehículos de alta gama - crédito Ministerio de MInas y Energía

“Nosotros, las estaciones de servicio, no tenemos la capacidad de diferenciar a nuestros clientes y hacerlo implicaría un costo adicional que en el agregado vemos que sería más alto que el beneficio esperado por este mayor recaudo”, comentó el dirigente.

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Dificultades de implementación en las estaciones de servicio

Según Somos Uno, uno de los mayores retos radica en la carencia de herramientas para distinguir a los consumidores en las estaciones. “Las estaciones de servicio, no tenemos los mecanismos ni la infraestructura para identificar el tipo de vehículo que abastecemos, y hacerlo implicaría costos de implementación, seguimiento y verificación que ningún eslabón de la cadena está en capacidad de asumir”, reiteró Jiménez Mejía.

Advirtió que concretar la medida requeriría inversiones en tecnología e integración de procesos de control, una carga que el sector no podría afrontar en el entorno actual. “Añadir complejidad operativa al sistema en este momento —cuando el sector ya enfrenta presión de costos— no es la solución”, afirmó el dirigente gremial.

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Desafíos económicos y financieros del precio diferencial del diésel

Para Somos Uno, la propuesta expuesta en el decreto deja preguntas clave sobre los movimientos de dinero entre mayoristas, estaciones de servicio y usuarios. “Cada compra de combustible que realiza una estación de servicio en una planta de abastecimiento mayorista es una operación en firme, a precio cerrado. No existe hoy un mecanismo claro que permita comprar a un precio u otro según el cliente final”, explicó el vocero.

Para abril de 2026, el precio del galón de diésel tuvo un aumento de $200 y en Cali es la ciudad con promedio más costoso - crédito Creg

De igual forma, expuso dudas para las que, hasta el momento, no hay respuestas: “¿Quién asume el diferencial y el costo financiero que ello implica? ¿Cómo se manejan las cuentas por cobrar y por pagar? ¿Bajo qué esquema se liquida esa diferencia?” Añadió que, sin respuestas claras no hay reglamentación viable, y puso en cuestión la sostenibilidad de la propuesta.

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Puntualizó también que la estructura financiera del sector podría desestabilizarse si se introducen dos precios diferenciados para el diésel, debido a que el proceso actual consiste en comprar combustible a precio fijo en las plantas de abasto y venderlo añadiendo el margen de remuneración al público. Cualquier modificación a ese esquema, advirtió el representante gremial, alteraría la dinámica de distribución y pondría en riesgo la estabilidad operativa.

Factores internacionales que inciden en los precios del diésel

El gremio enfatizó que el contexto externo agrava los retos internos. David Jiménez Mejía señaló que “la tensión en Oriente Medio mantiene presionado el precio del petróleo, y esa presión se traslada inevitablemente a los precios internos de los combustibles”. De acuerdo con el comunicado de Somos Uno, las proyecciones sobre el precio del diésel están sujetas a la evolución de estos factores y a las medidas que adopte el Gobierno colombiano en relación con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

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El precio promedio del galón de diésel en Colombia es de $11.161 para abril de 2026 - crédito Ministerio de Minas y Energía

“El gremio monitorea la situación de cerca, pero cualquier estimación de incremento adicional dependerá de la evolución del conflicto y de las decisiones de política de precio que adopte el Gobierno colombiano frente al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles”, remarcó el vocero.

El llamado a una política de precios sostenible y realista

Para finalizar, Somos Uno reiteró la necesidad de alternativas viables tanto para el sector como para los usuarios finales.

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Jiménez Mejía expresó: “Hacemos ese llamado al Gobierno nacional para que se vuelvan a esas mesas de trabajo con el gremio y se busquen tal vez otros mecanismos para lograr este recaudo”.

Asimismo, enfatizó que cualquier política pública debe basarse en “condiciones reales de mercado y capacidades operativas del sector”. Sostuvo que la igualdad tarifaria en los combustibles podría alcanzarse mediante propuestas tecnológicamente viables y procesos sostenibles.

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