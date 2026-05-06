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Cuándo y dónde se disputará la final de la Champions League entre Arsenal y París Saint-Germain

Los parisinos igualaron 1-1 con ell Bayern Múnich en el Allianz Arena y alcanzaron un global 6-5 para asegurar su pase a la gran final del 30 de mayo. Todo lo que hay que saber

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Cuándo y dónde se disputará la final de la Champions League entre Arsenal y París Saint-Germain

El Paris Saint-Germain se clasificó a la final de la UEFA Champions League al eliminar al Bayern Múnich en el Allianz Arena de Múnich. Con un gol de Ousmane Dembélé a los tres minutos del partido y el tanto agónico de Harry Kane, los parisinos igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario y extendieron el global a 6-5, lo que selló su pase a la gran final. El equipo de Luis Enrique se medirá al Arsenal el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

El camino del PSG hasta la final fue contundente. En los cuartos de final eliminó al Liverpool por 4-0 en el global, y en octavos despachó al Chelsea por 8-2. La semifinal de ida, disputada en el Parque de los Príncipes, quedó en los registros de la competencia como uno de los partidos más recordados de su historia: nueve goles, tres cambios de marcador y la primera mitad con más anotaciones en toda la historia de las semifinales de la competencia. Kvaratskhelia marcó dos veces, Dembélé anotó otros dos y João Neves completó el 5-2 antes de que el Bayern descontara con tantos de Dayot Upamecano y Luis Díaz.

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El PSG llega a Budapest como campeón defensor: ganó su primera Champions League la temporada pasada al derrotar al Inter de Milán 5-0 en la final, y ahora busca retener el título.

Del otro lado estará el Arsenal de Mikel Arteta, que viene de eliminar al Atlético de Madrid con un triunfo 1-0 en el Emirates Stadium de Londres, con gol de Bukayo Saka al minuto 44. Los Gunners se impusieron 2-1 en el global tras el empate 1-1 de la ida en el Wanda Metropolitano. El equipo londinense completó la fase de liga con ocho victorias en ocho partidos, un registro sin precedentes en la nueva Champions, y acumuló en toda la competencia diez victorias, dos empates y ninguna derrota, con 23 goles a favor y apenas 4 en contra.

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La final se disputará en el Puskás Aréna, inaugurado en 2019 con capacidad para 67.215 espectadores. El estadio, ubicado en Budapest sobre el mismo terreno del antiguo estadio nacional de Hungría, ya fue sede de cuatro partidos de la Eurocopa 2020 y de la final de la UEFA Europa League 2023. Será la primera vez que albergue una final de la Copa de Europa.

Imagen panorámica del estadio Puskás Arena (REUTERS/Bernadett Szabo)
Imagen panorámica del estadio Puskás Arena (REUTERS/Bernadett Szabo)

El partido se jugará a las 21:00 en España, las 15:00 en Argentina, las 14:00 en Colombia y las 13:00 en México.

Si el marcador permanece igualado al término de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos. De persistir la igualdad, la definición será por penales. El campeón accederá directamente a la Supercopa de Europa y al Mundial de Clubes.

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