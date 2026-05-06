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Sofía Zámolo contó cómo fue trabajar con Ricardo Arjona en Malibú: “Uno de los momentos más lindos de mi vida”

La modelo habló de su participación en el videoclip de “Apnea”, que definió como una de sus canciones favoritas. El contacto con el músico, las emociones personales y la conexión con su familia

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El videoclip oficial de "Apnea", de Ricardo Arjona con la participación de Sofía Zamolo

En el año 2014, la participación de Sofía Zámolo en el videoclip de “Apnea”, el primer sencillo del álbum Viaje de Ricardo Arjona, marcó un antes y un después en la carrera de la conductora y modelo. La experiencia, vivida en las montañas y el parque de Malibú, California, se transformó en uno de los recuerdos más valiosos de su vida profesional, según ella misma relató en las últimas horas sus redes sociales.

El rodaje tuvo lugar el 21 de marzo, coincidió con su cumpleaños y, además, con un momento personal delicado: venía de atravesar una separación tras muchos años de noviazgo. Este contexto personal dio un matiz especial a su vivencia en el set, donde la noticia de haber sido elegida para protagonizar la llenó de emoción. Apenas recibió la llamada, no dudó en compartir la alegría con su madre y sus hermanos, anticipando lo que sería una jornada inolvidable en su carrera.

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La jornada de filmación comenzó a las 5.30 de la mañana, aunque los nervios y la ansiedad hicieron que llegara una hora antes, temiendo perderse en el camino. En el marco de la visita del guatemalteco al país, Zámolo recordó con gratitud la calidez y profesionalismo del equipo: “Grabamos el día entero con un equipo de make up, peinado, vestuario y producción increíble, súper cálidos”, relató en un posteo de Instagram, en que compartió imágenes de ese momento. En ese entorno, logró disfrutar y absorber cada instante pese a la exigencia de la grabación.

Mujer rubia de cabello largo y ondulado con un top de encaje negro y chaqueta acolchada negra, posando al aire libre con árboles de fondo
Sofía Zámolo posa al aire libre, recordando el día que filmó el videoclip de "Apnea" junto al cantante Ricardo Arjona.

El mensaje del tema resonó especialmente en ese momento de su vida, potenciando la carga emotiva de la experiencia. Zámolo compartió: “Uno de los momentos más lindos de mi trabajo fue filmar junto a Ricardo Arjona el videoclip de su canción ‘Apnea’, una de mis preferidas por su letra y significado”.

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La elección de Malibú como escenario aportó un entorno natural y escénico que acompañó la narrativa del videoclip. La combinación del entorno, la música y el contexto personal de la modelo hizo del rodaje una experiencia singular. El trabajo en equipo fue otro de los puntos destacados por Zámolo, quien remarcó el trato cercano y profesional recibido durante toda la jornada.

La participación en el videoclip se enmarcó en una etapa de la vida profesional de la modelo marcada por nuevas oportunidades en Estados Unidos. Originalmente había viajado al exterior en enero de 2014, con la intención de permanecer solo un breve tiempo, pero distintas propuestas laborales prolongaron su estadía.

Mujer rubia de espaldas, con chaqueta oscura y falda larga vaporosa, corriendo en la orilla de una playa rocosa con el mar y un sol brillante
La modelo Sofía Zámolo corre en la orilla del mar, imagen que evoca el rodaje del videoclip "Apnea" junto a Ricardo Arjona.

Durante ese año, en Nueva York, Zámolo fue parte de la cobertura del Fashion Week, un evento central para la industria de la moda internacional. Este trabajo le permitió ampliar su experiencia en medios y moda, consolidando su perfil como conductora y modelo con proyección internacional.

Posteriormente, en Los Ángeles, aprovechó la oportunidad para perfeccionarse en teatro y actuación. Tomó clases durante un mes y medio con Marjory Valance, profundizando su formación artística y sumando herramientas para su carrera. Estas experiencias en diferentes ciudades estadounidenses marcaron un crecimiento profesional y personal para Zámolo, quien supo capitalizar cada oportunidad que surgía durante su estadía.

La conexión con la música de Arjona se remonta a su infancia. Su hermana fue quien primero la introdujo en el repertorio del artista guatemalteco, y con el tiempo, su gusto por sus canciones creció al punto de convertirse en una referencia musical en su entorno familiar y de amistades.

Sofía Zámolo sentada en un bosque, rodeada de hojas secas y árboles, viste chaqueta negra y falda beige, con una sonrisa leve
La modelo y presentadora Sofía Zámolo, capturada en un ambiente natural, rememora el día que filmó el videoclip de "Apnea" junto al reconocido cantautor Ricardo Arjona.

A lo largo de los años, asistió junto a amigas y primas a varios recitales de Arjona. La admiración por el cantante tuvo un punto de inflexión cuando, a los 19 años, logró conocerlo y tomarse una fotografía como una fan más, sin sospechar que años más tarde compartiría un proyecto profesional con él.

El reencuentro en el set del videoclip fue la materialización de un sueño que parecía inalcanzable en su juventud. Para Zámolo, trabajar codo a codo con un artista al que admiró desde pequeña significó una experiencia de gran impacto emocional y profesional. Así lo expresó públicamente: “Qué belleza fue haber podido trabajar juntos. Por siempre agradecida Ricardo Arjona con vos y con todo tu equipo”.

El recuerdo de aquella jornada sigue vigente en la memoria de Zámolo, quien recientemente manifestó su entusiasmo por asistir al show de Arjona en la Argentina, destacando la influencia de su música en su vida personal y profesional.

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