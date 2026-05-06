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Jornada argentina en el Masters 1000 de Roma: horarios, rivales y cómo ver los partidos

Mariano Navone, Román Burruchaga, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Solana Sierra se presentan en el Foro Itálico

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Mariano Navone debuta en el Masters 1000 de Roma (Crédito: REUTERS/Ana Beltran)
Mariano Navone debuta en el Masters 1000 de Roma (Crédito: REUTERS/Ana Beltran)

Este jueves continúa el Masters 1000 de Roma con el debut de los argentinos Mariano Navone, Román Burruchaga, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante. Además, Solana Sierra disputará la segunda ronda. Toda la jornada se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

La gira europea de canchas de polvo de ladrillo no detiene su marcha en la antesala al segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros. Mariano Navone (44°), campeón este año en el Challenger de Cap Cana y en el ATP de Bucarest —su primer título en la categoría—, tendrá un exigente debut frente al canadiense Denis Shapovalov (37°), semifinalista en 2020.

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El bonaerense es entrenado por Alberto Luli Mancini, quien se consagró campeón en el Foro Itálico en 1989. En caso de conseguir el triunfo, se enfrentaría con otro jugador de Canadá, Felix Auger-Aliassime (5°).

El encuentro está programado para el último turno de la cancha Supertennis Arena, cuyo primer partido comienza a las 6:00 (hora argentina).

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Román Burruchaga, quien este lunes alcanzó el mejor ranking de su carrera (56°) tras ganar 11 de sus últimos 13 partidos —incluyendo el trofeo en el Challenger de San Pablo y la final en Houston—, enfrentará al local Mattia Bellucci (80°).

Cabe destacar que Burruchaga tuvo una gran actuación en la edición anterior del torneo italiano: atravesó la clasificación, venció en el debut al local Lorenzo Sonego (66°) y llegó hasta la ronda de 64. El ganador jugará con Tomás Etcheverry (26°), el cual comienza su estadía en Roma desde la segunda ronda por ser cabeza de serie.

La organización dispuso que el duelo entre el albiceleste y el europeo se juegue en el segundo turno de la BNP Paribas Arena.

Juan Manuel Cerúndolo (72°) se enfrentará al chileno Cristian Garín (104°), que viene de superar la qualy con dos victorias consecutivas para alcanzar el cuadro principal. Si el porteño consigue el triunfo, su siguiente obstáculo sería el español Alejandro Davidovich Fokina (23°). El juego comenzará en el tercer turno de la cancha 1.

Thiago Tirante (69°) atraviesa el mejor momento de su carrera y llega a la capital italiana con un debut ante el local Gianluca Cadenasso (183°), quien ingresó al cuadro principal con una invitación. El ganador tendrá enfrente al británico Cameron Norrie (19°).

Francisco Cerúndolo (27°) también conoce a su rival de segunda ronda: el chileno Alejandro Tabilo (35°), quien eliminó al español Pablo Carreño Busta (91°) por 6-2 y 6-1.

Sierra pone segunda

Solana Sierra Billie Jean King Cup Córdoba 2025
Solana Sierra debutó con un triunfo en el Masters 1000 de Roma

Solana Sierra (72°), la única jugadora femenina nacional en el cuadro principal de Roma, tuvo un destacado debut este miércoles sobre la arcilla del Foro Itálico. La marplatense, que venía de destacarse en Madrid, se impuso ante la alemana Tamara Korpatsch (87°) por 6-3 y 6-1.

Para seguir cosechando triunfos en el tour, Sierra enfrentará a la ucraniana Anhelina Kalinina (93°). En caso de avanzar, la jugadora de 21 años tendría un potencial cruce ante la estadounidense Coco Gauff (4°) en la tercera ronda.

El encuentro entre la bonaerense y la europea está previsto para el cuarto turno de la cancha 13.

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