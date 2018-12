La primera sensación de Laura Esquivel, después de enterarse de los hechos, fue repasar los días durante las grabaciones y las giras que compartieron: "En ese momento no lo podía creer, no me parecía real porque él no me parecía una persona de este tipo, de esta clase. Jamás me hubiera imaginado que él hubiera hecho una cosa así porque no lo demostraba. Era inmensamente cariñoso con todos. Era el padre de la familia; en las giras, era nuestro padre. Era nuestra figura, nos divertíamos; pero no dejaba de tener una seriedad, una persona muy profesional en lo que hacía. Era perfecta la manera de ser de él: te demostraba que tenía su edad, sus cosas, pero también de una persona canchera de que se te acerca y te hace una broma. No insinuaba nunca (que esto podría haber pasado)".