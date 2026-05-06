México

Facción del fandom de BTS rechaza que la banda se relacione con Claudia Sheinbaum y lanzan comunicado

La presidenta de México invitó a los artistas a Palacio Nacional para saludar a sus fans que esperan en el Zócalo

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Collage de Claudia Sheinbaum en un podio y siete miembros de BTS en traje, sobrepuestos en Palacio Nacional de México, con fondo verde menta.
Claudia Sheinbaum invitó a BTS a Palacio Nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su conferencia matutino del 6 de mayo, la presidenta de México, Sheinbaum Pardo confirmó una reunión con BTS a las 5 de la tarde del miércoles en Palacio Nacional. La banda se encuentra en la Ciudad de México con motivo de los tres conciertos que darán en el Estadio GNP Seguros.

El anunció provocó euforia entre las fans de la agrupación, denominadas ARMYs, especialmente porque la mandataria adelantó que los jóvenes surcoreanos se asomarán hacia la plancha del Zócalo por una de las ventanas de Palacio Nacional.

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Parte del fandom ya se encuentra en la plancha de la Plaza de la Constitución en espera de su encuentro con los artistas.

No todas las ARMYs apoyan la llegada de BTS a Palacio Nacional

Así se vive el ambiente dos horas antes de la reunión del grupo surcoreano con Claudia Sheinbaum (X/@thvntu)

Una parte de la comunidad ARMYs México pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que la llegada de la banda no sea usada con “propósitos políticos”.

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A través de un comunicado que se publicó en las redes sociales, parte del fandom sostuvo que que los espacios culturales debían “mantenerse neutrales y enfocados en su esencia: la cultura, el arte y la conexión con el público”.

“Nos dirigimos respetuosamente a la presidenta Claudia Sheinbaum para expresar nuestra postura ante el uso de artistas y espacios culturales en contextos que pueden interpretarse con fines políticos”, explicaron.

Dejaron claro que no estaban de acuerdo con la presencia de BTS en Palacio Nacional: “Reconocemos y agradecemos el interés en apoyar este tipo de eventos; sin embargo, como comunidad, no estamos de acuerdo en que se utilicen con este propósito”.

Añadieron que: “Entendemos que pueden existir intenciones de fortalecer vínculos entre países; no obstante, de ser así, consideramos que este tipo de acercamientos debieron realizarse en un ámbito privado y con la debida discreción. Creemos que la conducción del país debe centrarse en el trabajo, la visión y el esfuerzo por el bienestar común, sin recurrir a este tipo de acciones”.

El comunicado ocasionó una disputa en redes sociales, entre las integrantes fandom que respaldaron el comunicado y quienes lo rechazaron.

¿BTS gratis en el Zócalo?

Claudia Sheinbaum sonriente con blusa floral posa con los siete miembros de BTS, de traje, frente al Palacio Nacional y fans con light sticks morados.
Claudia Sheinbaum posa junto a los miembros de BTS, sonriendo ante una multitud eufórica que agita light sticks morados frente al histórico Palacio Nacional en el Zócalo capitalino de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, el fandom de BTS comenzó a especular con la posibilidad de que el Gobierno de la CDMX anuncie por sorpresa un show gratuito de la banda en el Zócalo.

Esto después de que miles de fanáticas se quedaran sin un boleto para los conciertos del Estadio GNP Seguros ante la alta demanda de compra.

En la Ciudad de México ya se han presentado artistas de talla internacional como Roger Waters, Paul McCartney y Shakira, por lo que no es descabellado que BTS acepte cantar para los capitalinos.

Hasta el momento no hay confirmación de un concierto de BTS gratuito.

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