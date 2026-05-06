El régimen de Nicaragua entrega más de 13 mil hectáreas en cuatro nuevas concesiones mineras

Una resolución gubernamental yace sobre tierra rojiza en un extenso terreno centroamericano con vegetación dispersa y caminos sin asfaltar, sugiriendo una inminente intervención del paisaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 13 mil hectáreas han sido entregadas en nuevas concesiones mineras en Nicaragua, impulsadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las resoluciones oficiales, divulgadas en La Gaceta, y retomados por 100% noticias asignan estos terrenos a empresas con vínculos de capital extranjero.

El lote de mayor extensión, denominado “Santa Rosa del Peñón” en León, fue adjudicado a La India Gold con un total de 6,389.20 hectáreas. Además, la misma compañía recibió el lote “Darío”, que suma otras 2,000 hectáreas en Matagalpa.

PUBLICIDAD

Por su parte, Nicaragua Zi Jin Minería, asociada a capital chino, obtuvo el lote “El Danto” —2,784,50 hectáreas repartidas entre Chinandega, Estelí y León— y el lote “Masada” con 2,000 hectáreas en Chinandega.

Vista aérea de una gran mina de oro a cielo abierto con sus terrazas excavadas, carreteras internas y una presa de relaves adyacente, mostrando el impacto en el paisaje.

Las nuevas concesiones mineras fueron oficializadas según lo establecido por el Ministerio de Energía y Minas. Las empresas beneficiadas deberán entregar regalías equivalentes al 3% del valor de los minerales extraídos, cumplir con normas ambientales y presentar informes periódicos sobre sus actividades.

PUBLICIDAD

El gobierno otorgó cuatro lotes que suman 13,173.70 hectáreas a empresas mineras, principalmente vinculadas a inversionistas de China, Reino Unido y Canadá, con la obligación de pagar regalías y reportar operaciones.

El ambientalista Amaru Ruiz, de Fundación del Río, advirtió que Nicaragua Zi Jin Minería figura entre las compañías recientemente incorporadas al panorama extractivo nacional.

PUBLICIDAD

“La empresa Zi Jin Minería es también nueva; no está entre las que estaban sancionadas y hace dos semanas otorgaron otra concesión. Dentro del paquete de concesiones, esta sería una empresa nueva”, explicó Ruiz.

Vista de un pedazo de piedra que contiene oro, en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Torres

Respecto a La India Gold, Ruiz detalló que la compañía está relacionada con capital británico y tiene antecedentes en otras operaciones mineras dentro del país. Indicó que la casa matriz lleva el nombre de Mineral Metals y que su representante es canadiense.

PUBLICIDAD

También mencionó que esta empresa tiene conexión con Condor Gold, que cambió de nombre a Mineral Metals tras una visita reciente a Nicaragua.

Los documentos publicados subrayan la exigencia de cumplir con la normativa ambiental y la obligación de presentar reportes periódicos al Estado. El otorgamiento de estas concesiones refuerza la presencia de capital extranjero en el sector minero nicaragüense, ampliando el mapa de actores y proyectos en las regiones de León, Chinandega, Estelí y Matagalpa.

PUBLICIDAD

Concesiones entregadas a China

El régimen de Nicaragua, bajo la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, otorgó entre 2021 y 2026 concesiones mineras a empresas chinas que cubren cerca del 8.5% del territorio nacional, lo que equivale a más de un millón de hectáreas.

Estas licencias se concentraron principalmente en la Costa Caribe Norte, afectando áreas protegidas y territorios indígenas, según informó EFE.

PUBLICIDAD

La entrega de concesiones a capital chino representó un giro radical respecto al escenario previo a 2021, cuando el sector minero nicaragüense era liderado por empresas de Canadá, Colombia y Reino Unido. La Prensa informó que la Fundación del Río reportó la llegada de 15 empresas chinas al mercado nicaragüense, desplazando gradualmente a los operadores tradicionales.

En 2026, estas ampliaciones coincidieron con denuncias sobre procesos opacos, reformas legales y reducción de salvaguardas ambientales y sociales.

PUBLICIDAD

Entre 2021 y 2026, Nicaragua entregó permisos de explotación minera en más del 8.5% de su territorio nacional a empresas chinas según Fundación del Río. (Cortesía: Shutterstock)

La supremacía de las compañías chinas en el sector se evidencia en la distribución de los lotes adjudicados. Thomas Metal S.A. obtuvo 17 concesiones que suman 228,272,98 hectáreas, mientras que Brother Metal S.A. fue beneficiada con 14 lotes que abarcan 208.959,35 hectáreas, de acuerdo a datos de La Prensa.

En total, 71 lotes terminaron bajo control extranjero fuertemente vinculado a Beijing. Este avance de China sobre la economía extractiva nicaragüense tensó internamente la estructura sectorial y complicó la relación con las comunidades indígenas y afrodescendientes.

PUBLICIDAD

Al menos 29 de esas concesiones se superponen con territorios de estas comunidades, sin cumplir con la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) estipulada por la legislación nacional.

Estados Unidos sancionó a familiares de Ortega por el negocio minero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 16 de abril de 2026 sanciones contra Maurice y Daniel Edmundo Ortega Murillo, hijos de los presidentes, junto a varios funcionarios y empresas auríferas. Según El País, la acusación sostiene que facilitaron la confiscación forzosa de propiedades para reforzar la alianza aurífera con grupos chinos aliados al régimen.

Durante el periodo 2021-2026, el Ejecutivo nicaragüense transfirió cerca del 8.5% de la superficie nacional—más de un millón de hectáreas— a empresas chinas dedicadas a la extracción, concentrándose en áreas ambientalmente vulnerables y con significativa presencia indígena.

Esta medida provocó un fuerte rechazo internacional, nuevas sanciones y un debate por el impacto irreversible sobre los sistemas tradicionales de uso de la tierra.

La Fundación del Río verificó que 29 concesiones mineras afectan territorios indígenas sin evidencia de consulta o consentimiento. EFE/Jorge Torres/Archivo

La Fundación del Río verificó que 29 concesiones mineras afectan territorios indígenas sin evidencia de consulta o consentimiento. Tales procedimientos, exigidos por la ley nicaragüense y convenios internacionales, no fueron respetados, generando denuncias públicas y alarma por la expansión minera en áreas protegidas.

En los últimos cinco años, al menos 71 lotes fueron entregados a empresas chinas, desplazando a compañías de capital canadiense, colombiano y británico, lo que desencadenó tensiones sociales y ambientales confirmadas en varios departamentos del país.