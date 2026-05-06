Nicaragua

El régimen de Nicaragua entrega más de 13 mil hectáreas en cuatro nuevas concesiones mineras

Las empresas ganadoras de los lotes mineros están ligadas a capitales de China, Reino Unido y Canadá, y deberán cumplir requisitos de informes periódicos de gestión, además de pagar regalías e implementar normas ambientales

Guardar
Google icon
Vista aérea de un vasto terreno centroamericano con tierra rojiza y vegetación tropical. Caminos de tierra dividen el paisaje. Una hoja de papel oficial doblada yace en el suelo.
Una resolución gubernamental yace sobre tierra rojiza en un extenso terreno centroamericano con vegetación dispersa y caminos sin asfaltar, sugiriendo una inminente intervención del paisaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 13 mil hectáreas han sido entregadas en nuevas concesiones mineras en Nicaragua, impulsadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las resoluciones oficiales, divulgadas en La Gaceta, y retomados por 100% noticias asignan estos terrenos a empresas con vínculos de capital extranjero.

El lote de mayor extensión, denominado “Santa Rosa del Peñón” en León, fue adjudicado a La India Gold con un total de 6,389.20 hectáreas. Además, la misma compañía recibió el lote “Darío”, que suma otras 2,000 hectáreas en Matagalpa.

PUBLICIDAD

Por su parte, Nicaragua Zi Jin Minería, asociada a capital chino, obtuvo el lote “El Danto” —2,784,50 hectáreas repartidas entre Chinandega, Estelí y León— y el lote “Masada” con 2,000 hectáreas en Chinandega.

Vista aérea de una gran mina a cielo abierto con múltiples niveles escalonados, caminos de tierra, un embalse de residuos y colinas con vegetación escasa
Vista aérea de una gran mina de oro a cielo abierto con sus terrazas excavadas, carreteras internas y una presa de relaves adyacente, mostrando el impacto en el paisaje.

Las nuevas concesiones mineras fueron oficializadas según lo establecido por el Ministerio de Energía y Minas. Las empresas beneficiadas deberán entregar regalías equivalentes al 3% del valor de los minerales extraídos, cumplir con normas ambientales y presentar informes periódicos sobre sus actividades.

PUBLICIDAD

El gobierno otorgó cuatro lotes que suman 13,173.70 hectáreas a empresas mineras, principalmente vinculadas a inversionistas de China, Reino Unido y Canadá, con la obligación de pagar regalías y reportar operaciones.

El ambientalista Amaru Ruiz, de Fundación del Río, advirtió que Nicaragua Zi Jin Minería figura entre las compañías recientemente incorporadas al panorama extractivo nacional.

“La empresa Zi Jin Minería es también nueva; no está entre las que estaban sancionadas y hace dos semanas otorgaron otra concesión. Dentro del paquete de concesiones, esta sería una empresa nueva”, explicó Ruiz.

Vista de un pedazo de piedra que contiene oro, en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Torres
Vista de un pedazo de piedra que contiene oro, en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Torres

Respecto a La India Gold, Ruiz detalló que la compañía está relacionada con capital británico y tiene antecedentes en otras operaciones mineras dentro del país. Indicó que la casa matriz lleva el nombre de Mineral Metals y que su representante es canadiense.

También mencionó que esta empresa tiene conexión con Condor Gold, que cambió de nombre a Mineral Metals tras una visita reciente a Nicaragua.

Los documentos publicados subrayan la exigencia de cumplir con la normativa ambiental y la obligación de presentar reportes periódicos al Estado. El otorgamiento de estas concesiones refuerza la presencia de capital extranjero en el sector minero nicaragüense, ampliando el mapa de actores y proyectos en las regiones de León, Chinandega, Estelí y Matagalpa.

Concesiones entregadas a China

El régimen de Nicaragua, bajo la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, otorgó entre 2021 y 2026 concesiones mineras a empresas chinas que cubren cerca del 8.5% del territorio nacional, lo que equivale a más de un millón de hectáreas.

Estas licencias se concentraron principalmente en la Costa Caribe Norte, afectando áreas protegidas y territorios indígenas, según informó EFE.

La entrega de concesiones a capital chino representó un giro radical respecto al escenario previo a 2021, cuando el sector minero nicaragüense era liderado por empresas de Canadá, Colombia y Reino Unido. La Prensa informó que la Fundación del Río reportó la llegada de 15 empresas chinas al mercado nicaragüense, desplazando gradualmente a los operadores tradicionales.

En 2026, estas ampliaciones coincidieron con denuncias sobre procesos opacos, reformas legales y reducción de salvaguardas ambientales y sociales.

Entre 2021 y 2026, Nicaragua entregó permisos de explotación minera en más del 8.5% de su territorio nacional a empresas chinas según Fundación del Río. (Cortesía: Shutterstock)
Entre 2021 y 2026, Nicaragua entregó permisos de explotación minera en más del 8.5% de su territorio nacional a empresas chinas según Fundación del Río. (Cortesía: Shutterstock)

La supremacía de las compañías chinas en el sector se evidencia en la distribución de los lotes adjudicados. Thomas Metal S.A. obtuvo 17 concesiones que suman 228,272,98 hectáreas, mientras que Brother Metal S.A. fue beneficiada con 14 lotes que abarcan 208.959,35 hectáreas, de acuerdo a datos de La Prensa.

En total, 71 lotes terminaron bajo control extranjero fuertemente vinculado a Beijing. Este avance de China sobre la economía extractiva nicaragüense tensó internamente la estructura sectorial y complicó la relación con las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Al menos 29 de esas concesiones se superponen con territorios de estas comunidades, sin cumplir con la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) estipulada por la legislación nacional.

Estados Unidos sancionó a familiares de Ortega por el negocio minero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 16 de abril de 2026 sanciones contra Maurice y Daniel Edmundo Ortega Murillo, hijos de los presidentes, junto a varios funcionarios y empresas auríferas. Según El País, la acusación sostiene que facilitaron la confiscación forzosa de propiedades para reforzar la alianza aurífera con grupos chinos aliados al régimen.

Durante el periodo 2021-2026, el Ejecutivo nicaragüense transfirió cerca del 8.5% de la superficie nacional—más de un millón de hectáreas— a empresas chinas dedicadas a la extracción, concentrándose en áreas ambientalmente vulnerables y con significativa presencia indígena.

Esta medida provocó un fuerte rechazo internacional, nuevas sanciones y un debate por el impacto irreversible sobre los sistemas tradicionales de uso de la tierra.

La Fundación del Río verificó que 29 concesiones mineras afectan territorios indígenas sin evidencia de consulta o consentimiento. EFE/Jorge Torres/Archivo
La Fundación del Río verificó que 29 concesiones mineras afectan territorios indígenas sin evidencia de consulta o consentimiento. EFE/Jorge Torres/Archivo

La Fundación del Río verificó que 29 concesiones mineras afectan territorios indígenas sin evidencia de consulta o consentimiento. Tales procedimientos, exigidos por la ley nicaragüense y convenios internacionales, no fueron respetados, generando denuncias públicas y alarma por la expansión minera en áreas protegidas.

En los últimos cinco años, al menos 71 lotes fueron entregados a empresas chinas, desplazando a compañías de capital canadiense, colombiano y británico, lo que desencadenó tensiones sociales y ambientales confirmadas en varios departamentos del país.

Google icon

Temas Relacionados

Concesiones Mineras NicaraguaLeónInversión ExtranjeraNormativa AmbientalNicaragua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Municipios de El Salvador disminuyen su deuda pública en cuatro años, indica la Cepal

El estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe subraya que la baja en el endeudamiento local resultó de nuevas políticas de gestión y fiscalización, además de la ejecución de proyectos viales con un enfoque conservador en el financiamiento

Municipios de El Salvador disminuyen su deuda pública en cuatro años, indica la Cepal

Siete aprehendidos en Panamá por presunto desvío de recursos públicos

El caso involucra cheques sin respaldo emitidos por una junta comunal ubicada en un distrito con altos niveles de pobreza y desigualdad.

Siete aprehendidos en Panamá por presunto desvío de recursos públicos

La propuesta de Gabriel García Luna prioriza eficiencia, transparencia y enfoque en derechos humanos en el Ministerio Público

El documento divulgado por el Movimiento Projusticia introduce catorce ejes estratégicos que buscan robustecer la función fiscal, ampliar la cobertura territorial y modernizar las herramientas tecnológicas en todas las áreas que conforman la institución

La propuesta de Gabriel García Luna prioriza eficiencia, transparencia y enfoque en derechos humanos en el Ministerio Público

Junta Directiva del Canal se reúne con asesores en Estados Unidos para evaluar estrategia de la vía acuática

La agenda incluye crecimiento, logística y sostenibilidad del negocio

Junta Directiva del Canal se reúne con asesores en Estados Unidos para evaluar estrategia de la vía acuática

Un exfuncionario de la Caja Costarricense de Seguro Social es condenado a arresto domiciliario por cobros indebidos

Investigaciones recientes destapan nuevos procedimientos judiciales vinculados a irregularidades dentro de oficinas de la seguridad social y el uso inapropiado de recursos públicos en el país centroamericano.

Un exfuncionario de la Caja Costarricense de Seguro Social es condenado a arresto domiciliario por cobros indebidos

TECNO

El teléfono de OpenAI ya tendría fecha: así sería el smartphone con IA integrada

El teléfono de OpenAI ya tendría fecha: así sería el smartphone con IA integrada

Try On, la función de Google que permite probarte ropa y zapatos sin salir de casa, llega a México

Testimonios apuntan a los planes de Elon Musk para financiar su propia ciudad en Marte

Cómo funciona el chip óptico que podría abaratar y acelerar el desarrollo de tecnología para inteligencia artificial

Cuánto dura ‘El diablo viste a la moda 2’: lo más buscado de la película en Google

ENTRETENIMIENTO

Así fue la última entrevista de Marilyn Monroe días antes de su muerte: “Odio ser un objeto”

Así fue la última entrevista de Marilyn Monroe días antes de su muerte: “Odio ser un objeto”

La impresionante fortuna que Ted Turner deja a sus herederos tras su muerte

¿Mortal Kombat 3 ya está en marcha? Qué se sabe sobre el nuevo proyecto de la saga

‘Hocus Pocus 3′ revive: Disney prepara el regreso de las hermanas Sanderson

Jimi Hendrix y el secreto que convirtió una nota simple en la más poderosa del rock

MUNDO

Wall Street volvió a cerrar en máximos históricos tras los avances diplomáticos en Medio Oriente

Wall Street volvió a cerrar en máximos históricos tras los avances diplomáticos en Medio Oriente

El petróleo bajó a mínimos de dos semanas ante las perspectivas de un acuerdo en Medio Oriente

Trump dijo que Estados Unidos obtendrá el uranio enriquecido de Irán y ve “muy posible” un acuerdo: “Creo que ganamos”

Rusia ignoró el alto el fuego unilateral de Ucrania y lanzó decenas de drones en ataques nocturnos sobre varias ciudades

Las navieras enfrentan pérdidas millonarias ante la persistencia del bloqueo del estrecho de Ormuz