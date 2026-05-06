Equipaje de mano: por qué Aerolíneas Argentinas empieza a cobrarlo y cómo ahorrar según una especialista

Los impuestos y tasas aeroportuarias en Argentina impactan en el precio final de los pasajes y la decisión de cobrar por el equipaje de cabina

Florencia Jiménez, referente del sector aéreo y creadora de contenido de viajes conocida como Floxie, analizó el impacto de la decisión de Aerolíneas Argentinas de cobrar el equipaje de mano en cabina.

La medida, que afecta a todos los vuelos nacionales, implica que solo una mochila de hasta tres kilos podrá subirse sin costo, mientras que el carry on tendrá un cargo adicional de $42.350 por tramo.

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Durante la emisión de Infobae a la Tarde, junto a Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, la especialista explicó: “Es una decisión para recaudar y para competir con las low cost. Las líneas aéreas hoy en día están en crisis porque el aumento del precio del combustible las afecta realmente”.

Qué cambia con la nueva política de equipaje de mano

Hasta ahora, los pasajeros de Aerolíneas Argentinas podían llevar en cabina una valija pequeña sin costo adicional. Desde hoy, solo quienes viajen con la tarifa base tendrán derecho a una mochila de hasta tres kilos. Para subir un carry on de hasta 15 kilos a la cabina, deberán abonar $42.350 por tramo, monto que se suma al precio del pasaje y a las tasas ya vigentes.

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Aerolíneas Argentinas inicia el cobro del equipaje de mano en vuelos nacionales, aplicando una tarifa de $42.350 por carry on de hasta 15 kilos (Archivo)

Jiménez detalló que la estrategia replica el modelo de las aerolíneas low cost: “Cuando comprás un pasaje, tenés distintas tarifas: promo, base, flex, full. Ya a partir de la flex incluye el equipaje. Pero ahora, las tarifas más baratas solo incluyen la mochila”. Así, quienes busquen el menor precio tendrán que resignar equipaje o afrontar el costo del carry on. “Antes, si querías llevar una valija más grande, podías subirla a la cabina, ahora ya no”, resumió Marcos Shaw en la charla.

La especialista advirtió que la medida responde a una doble presión: la competencia con las low cost y el aumento sostenido de los costos operativos. “Los impuestos y tasas en la Argentina son de los más caros de la región”, explicó, “y eso encarece mucho los pasajes, pese a los esfuerzos por bajar costos”.

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Consejos de una experta para ahorrar y evitar problemas

Con 20 años de experiencia en el aeropuerto de Ezeiza y en líneas aéreas, Jiménez aportó recomendaciones prácticas para adaptarse al nuevo sistema. “Siempre conviene pagar el equipaje extra por la web: es mucho más barato que hacerlo en el mostrador”, aseguró.

Además, sugirió planificar el viaje para minimizar el equipaje y evitar sorpresas en el aeropuerto: “Llevar solo la mochila puede servir para escapadas cortas, pero para cualquier viaje más largo hay que calcular el costo total con el carry on”.

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Comprar el equipaje adicional a través de la web resulta considerablemente más económico que abonarlo en el mostrador del aeropuerto (Infobae en Vivo)

Sobre la logística en los aeropuertos, remarcó la importancia de identificar bien las valijas: “Hay que sacar las etiquetas viejas, poner una funda de color y colocar nombre adentro y afuera; es la clave para no perder el equipaje”. También, recomendó elegir valijas de tela reforzada en lugar de plástico, ya que “son las que menos se rompen”.

Jiménez desmitificó la utilidad de los candados: “Es más psicológico que real; con una birome se puede abrir cualquier cierre. Los candados TSA solo sirven si necesitás que lo abra el personal de seguridad en Estados Unidos”.

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Respecto a los límites de peso, aclaró que cada aerolínea y cada ruta tiene su propia franquicia: “En cabotaje son 15 kilos, en vuelos a Europa 23. Hay que prestar atención a la tarifa que se compra y a los kilos permitidos”.

Cómo evitar gastos innecesarios y viajar mejor

La especialista insistió en la necesidad de preparar el viaje con anticipación: “Hacer el check-in online es fundamental, así ya estás en el contador del vuelo y podés pedir cambio de asiento si es necesario”. Para quienes viajan con adultos mayores, aconsejó solicitar asistencia en silla de ruedas y armar el itinerario con tiempo: “Todo es más lento, hay que planificar y tener paciencia”.

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La estrategia de Aerolíneas Argentinas responde a la competencia con aerolíneas low cost y al aumento de los costos operativos en Argentina (Archivo)

En cuanto a los reclamos más frecuentes, Jiménez señaló que la pérdida de valijas suele deberse a errores en la identificación o a confusiones entre pasajeros. “Usar fundas llamativas y sacar fotos del equipaje ayuda mucho para recuperarlas si se extravían”, recomendó.

Por último, advirtió sobre el cierre anticipado de los vuelos: “El check-in cierra una hora antes porque hay que calcular el combustible según la cantidad de pasajeros y equipaje. Si alguien llega tarde, se complica toda la operación”.

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En síntesis, ante el nuevo cobro por equipaje de mano en Aerolíneas Argentinas, la clave está en informarse, calcular el costo real del viaje y seguir las recomendaciones de los que más saben. “El carry on ya no es gratis, pero con organización se puede evitar pagar de más y viajar sin sobresaltos”, concluyó Jiménez.

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