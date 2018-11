"Estar enamorada es fantástico, porque te hace latir el corazón, te hace vivir, te hace gozar. Lo peor para mí es la convivencia, para mí, por mis experiencias. He tenido varias parejas y la convivencia mata al amor. Para mí, a esta altura de mi vida, con mi experiencia, te digo eso. Si quieres amar para siempre, no te digo al principio, la pasión del principio es fabulosa, pero después la convivencia es un poquito desgastante, sobre todo si son muy distintos. Si los tipos dejan toda la ropa tirada, cosas así desprolijas, te aprietan la pasta de dientes y no te la dejan bien gordita, como a mí me gusta", analizó la diva.