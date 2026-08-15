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Resultados de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Estados Unidos, China, China Taipéi y Turquía pelearán por llegar a la gran final de la cita mundialista. Perú hará lo suyo con República Checa para quedarse dentro de las 13 mejores

Resultados de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026
Resultados de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026
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Hoy, sábado 15 de agosto, el inicio de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 marca una jornada de alta expectativa, con Estados Unidos, China, China Taipéi y Turquía en competencia por un lugar en la gran final del torneo. Estos equipos se perfilan como protagonistas en la etapa decisiva, donde solo dos avanzarán al duelo por el título mundial.

Mientras tanto, Perú se prepara para enfrentar a República Checa con el objetivo de asegurar el puesto 13 y finalizar su recorrido en el certamen con una presentación sólida. Luego de caer ajustadamente ante Argentina, el equipo nacional apuesta a cerrar la competencia dejando una impresión favorable tanto en el rendimiento colectivo como en la actitud mostrada en cada partido.

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Resultados de semifinales del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

  • Estados Unidos vs China (Sábado 15 de agosto / 16:00 horas / Volleyball World)
  • China Taipéi vs Turquía (Sábado 15 de agosto / 19:00 horas / Volleyball World)

Resultados de duelos por la reclasificación

Partidos por los puestos del 5° al 8°

  • Italia vs Croacia (Sábado 15 de agosto / 10:00 horas / Santiago / Volleyball World)
  • Tailandia vs Corea del Sur (Sábado 15 de agosto / 13:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Partidos por los puestos del 9° al 12°

  • Argentina vs República Dominicana (Sábado 15 de agosto / 16:00 horas / Santiago / Volleyball World)
  • Polonia vs Japón (Sábado 15 de agosto / 19:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Partidos por los puestos del 13° al 16°

Partidos por los puestos 23° y 24°

  • Argelia vs Egipto (Sábado 15 de agosto / 16:00 horas / San Felipe / Volleyball World)

Partidos por los puestos 19° y 20°

  • México vs Túnez (Sábado 15 de agosto / 16:00 horas / Los Andes / Volleyball World)
Programación de semifinales del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. (Dosis de voleibol)
Programación de semifinales del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. (Dosis de voleibol)

Canal TV para ver las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026

La atención de los aficionados al vóley juvenil está centrada en el encuentro entre Perú y República Checa por el Mundial Sub-17 de Vóley 2026. El partido, que definirá posiciones importantes en la clasificación, podrá seguirse en directo a través de Latina Televisión. Esta señal estará disponible tanto en televisión abierta como en la página web y la aplicación oficial del canal, facilitando el acceso a la cobertura en cualquier parte del territorio peruano.

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Para quienes prefieran una opción internacional, el servicio VBTV (Volleyball World) transmitirá el juego en vivo para sus suscriptores. Esta plataforma digital permite que el partido llegue a una audiencia global, incluyendo a quienes se encuentren fuera de Perú o busquen una alternativa online de calidad.

Infobae Perú complementará la transmisión audiovisual con una cobertura periodística integral. En su sitio web, los usuarios encontrarán la previa, el seguimiento punto a punto, las incidencias más relevantes, el resultado final y un resumen con los detalles principales del desarrollo del partido. Así, quienes no puedan seguir la transmisión en vivo contarán con información actualizada y análisis en tiempo real sobre el desempeño de la selección nacional en este tramo final del torneo.

Marcela Manrique es la principal armadora del seleccionado peruano de vóley sub 17.
Marcela Manrique es la principal armadora del seleccionado peruano de vóley sub 17. Crédito: Volleyball World/Imagen Ilustrativa Infobae.

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