Fenómeno El Niño podría extenderse hasta mayo de 2027: experto de IMARPE advierte cuáles serán los meses de mayor impacto en Perú

Un mapa con anomalías térmicas en la costa de Perú ilustra la ola de calor por el fenómeno El Niño, bajo un sol intenso y con personas en silueta. (Infobae Perú)

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El Fenómeno El Niño Costero podría mantener su influencia sobre el Perú hasta abril o mayo de 2027, de acuerdo con la actualización del pronóstico explicada por el ingeniero Luis Vásquez, director general de Investigación en Oceanografía y Cambio Climático del Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Durante los próximos meses, la condición predominante podría ubicarse entre fuerte y extraordinaria.

El escenario tendrá distintos momentos de impacto. Vásquez explicó a RPP Noticias que el mayor calentamiento se concentraría hacia finales de 2026 y comienzos de 2027, principalmente durante noviembre, diciembre y enero. En cambio, los efectos vinculados con las lluvias podrían cobrar mayor relevancia durante febrero y marzo, cuando normalmente se registra el mayor volumen de precipitaciones.

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La evolución tampoco será igual en todas las regiones. Mientras la costa norte del Perú, especialmente Tumbes, Piura y Lambayeque, afrontaría un mayor riesgo de lluvias, un eventual fortalecimiento del fenómeno podría extender los efectos hacia la costa central. En el centro-sur, la preocupación apunta al déficit de precipitaciones y posibles condiciones de sequía.

El monitoreo técnico continúa sobre el Fenómeno de el Niño ante posibles variaciones climáticas que podrían afectar a zonas vulnerables del país. (Foto: Agencia Andina)

¿Cuáles serán los meses de mayor impacto del Fenómeno El Niño Costero?

El periodo de mayor calentamiento del mar se concentraría entre noviembre de 2026, diciembre de 2026 y enero de 2027. Según Luis Vásquez, en esos meses se alcanzarían las condiciones térmicas más altas del episodio, antes de que el fenómeno empiece a perder intensidad de manera progresiva.

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“Los meses de mayor calentamiento van a ser fines de año, noviembre, diciembre y enero. Luego ya El Niño comienza a decaer”, explicó el especialista de IMARPE a RPP Noticias. También señaló que el descenso será gradual y que durante febrero y marzo el evento entraría en una etapa de menor magnitud.

El calendario de lluvias presenta una diferencia importante. Vásquez recordó que febrero y marzo son los meses más lluviosos, por lo que en ese periodo podrían concentrarse los mayores efectos asociados al incremento de precipitaciones, como aumento de caudales y deslizamientos. El fenómeno, sin embargo, seguiría bajo vigilancia hasta abril o mayo de 2027.

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Regiones que serían las más afectadas por el Fenómeno El Niño

La costa norte aparece entre las zonas con mayor exposición a lluvias. El escenario señalado por IMARPE contempla incrementos de precipitación principalmente en Tumbes, Piura y Lambayeque, donde los efectos podrían sentirse con mayor intensidad conforme avance la temporada lluviosa.

Alerta por El Niño Costero continúa en Perú con riesgo de lluvias intensas en la costa norte. (Foto: Agencia Andina)

Vásquez indicó que una condición extraordinaria podría ampliar estos efectos hacia la costa central. “Si este Niño escalaría a extraordinario, como estamos pronosticando, estos volúmenes más altos de precipitación se extenderían hasta la costa central”, sostuvo en RPP. Esto incluye la posibilidad de mayores impactos en regiones como Áncash y Lima.

El panorama cambia hacia el sur y parte de la Amazonía. El especialista explicó que en la sierra sur y sectores amazónicos podría presentarse un déficit hídrico, con especial preocupación por la cuenca del Titicaca. De esta manera, un mismo fenómeno climático puede generar exceso de lluvias en algunas zonas y escasez de precipitaciones en otras.

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Fenómeno El Niño se fortalece y eleva la preocupación en Perú

La evolución del Niño Global también forma parte de la evaluación de los especialistas. Nelson Quispe, meteorólogo del Senamhi, señaló que los modelos internacionales muestran una coincidencia poco habitual sobre el fortalecimiento del evento y advirtió que existe una probabilidad superior al 90% de que alcance una condición muy fuerte durante el periodo analizado.

La NOAA también reportó un fortalecimiento del Niño 3.4, indicador utilizado para evaluar el El Niño Global. Para Luis Vásquez, existe coincidencia entre los pronósticos de NOAA y ENFEN respecto a las condiciones extraordinarias previstas para los últimos meses de 2026.

Aun así, el impacto final dependerá de cómo evolucione el sistema climático. “Todos los niños, a pesar de que tengan una misma magnitud, los impactos no son iguales”, explicó Vásquez. Por eso, el seguimiento de las condiciones oceánicas y atmosféricas permitirá ajustar los escenarios para cada región y orientar las medidas de prevención.

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Una mujer se protege del sol en un día de calor mientras Perú experimenta temperaturas elevadas en sus zonas costeras durante el invierno.

Fenómeno El Niño Costero se debilitaría progresivamente hasta mayo de 2027

Febrero y marzo de 2027 serán meses relevantes por las lluvias. Aunque el calentamiento del océano comenzaría a disminuir respecto de los meses anteriores, el mayor volumen de precipitaciones propio de esta etapa puede elevar el riesgo de aumento de caudales, deslizamientos y otros peligros asociados a las lluvias.

A partir de esos meses, el Fenómeno El Niño Costero iniciaría un proceso gradual de debilitamiento. Vásquez explicó que el cambio entre una condición y otra ocurre de manera progresiva, por lo que la reducción de la intensidad puede prolongarse durante marzo y abril.

Maquinaria pesada efectúa trabajos de descolmatación en el cauce de un río reforzado con piedras, como parte de la estrategia del gobierno peruano frente al Fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

El horizonte planteado por el especialista apunta a mayo de 2027, cuando las condiciones podrían acercarse nuevamente a un escenario neutral. Mientras tanto, ENFEN y las entidades encargadas de la vigilancia climática continuarán actualizando sus pronósticos para que las autoridades puedan anticipar los posibles impactos según cada territorio.

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