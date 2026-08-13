La tercera nominación en La Casa de los Famosos México 2026: alianzas este 12 de agosto en vivo

Tras la salida de Fede Vigevani y el regreso de Mariana Ochoa a La Casa de los Famosos México 2026, los habitantes se preparan para la tercera noche de nominación de la temporada.

El reingreso de la cantante por votación del público trajo una regla para esta noche: Mariana Ochoa no puede nominar, ni ser nominada.

Brianda Deyanara tiene inmunidad por ser líder de la semana.

Sigue en tiempo real lo que sucede en la noche de nominación hoy miércoles 12 de agosto: