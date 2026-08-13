La tercera nominación en La Casa de los Famosos México 2026: alianzas este 12 de agosto en vivo

Tras la salida de Fede Vigevani y el regreso de Mariana Ochoa a La Casa de los Famosos México 2026, los habitantes se preparan para la tercera noche de nominación de la temporada.
El reingreso de la cantante por votación del público trajo una regla para esta noche: Mariana Ochoa no puede nominar, ni ser nominada.
Brianda Deyanara tiene inmunidad por ser líder de la semana.
Sigue en tiempo real lo que sucede en la noche de nominación hoy miércoles 12 de agosto:
Aldo Rendón le dio una asesoría completa a Karina Torres para vestirla esta noche de nominación. Incluso el fashion stylist le dio consejos de maquillaje. Todo el outfit de Karina hoy es obra de Aldo.
- Yahir: “El señor cobra por eso y te lo está dando gratis”
- Karina: “Que me diga para depositarle a la per...”
La actriz y segunda elimina de La Casa de los Famosos México 2026, Ximena Herrera acusó a Moisés Peñaloza de tener demasiado ego dentro del reality.
Los habitantes se arreglan y preparan para la gala de nominación de esta noche. Brianda Deyanara y Mariana Ochoa son las únicas que no pueden salir nominadas hoy.
El stylist Aldo Rendón encaró a la creadora de contenido Flor Vigna dentro de La Casa de los Famosos México 2026 justo antes de que los habitantes participaran en la Prueba Semanal.