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Atlante vs. Toluca EN VIVO: partido de la Jornada 4 del Apertura 2026 en el Estadio Azteca

Potros y Diablos abren el telón de la fecha 4 después de quedar fuera de la Leagues Cup 2026 en fase de grupos

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Un collage de dos fotos: a la izquierda, equipo de fútbol en uniformes claros en campo abierto; a la derecha, equipo de fútbol en uniformes oscuros en estadio iluminado con humo.
Potros y Diablos fueron eliminados de la Leagues Cup 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy regresa la actividad del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. En el Monumental estadio Azteca estará en marcha el duelo de la jornada 4 entre los Potros de Hierro del Atlante FC y Diablos Rojos del Toluca FC.

Este duelo marca la vuelta de los equipos mexicanos al torneo nacional después de participar en la primera ronda de la Leagues Cup 2026, donde Atlante FC y Toluca FC sufrieron la eliminación después de tres partidos jugados en Estados Unidos y México.

21:30 hsHoy

Estadísticas entre Atlante y Toluca

21:29 hsHoy

Convocatoria del Atlante FC

21:11 hsHoy

El duelo entre Potros de Hierro del Atlante FC y Diablos Rojos del Toluca FC abrirá la programación de la jornada número 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx desde la cancha del estadio Azteca.

21:11 hsHoy

Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido Atlante vs Toluca

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