Atlante vs. Toluca EN VIVO: partido de la Jornada 4 del Apertura 2026 en el Estadio Azteca

Potros y Diablos fueron eliminados de la Leagues Cup 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy regresa la actividad del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. En el Monumental estadio Azteca estará en marcha el duelo de la jornada 4 entre los Potros de Hierro del Atlante FC y Diablos Rojos del Toluca FC.

Este duelo marca la vuelta de los equipos mexicanos al torneo nacional después de participar en la primera ronda de la Leagues Cup 2026, donde Atlante FC y Toluca FC sufrieron la eliminación después de tres partidos jugados en Estados Unidos y México.