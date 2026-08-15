Temblor hoy en Perú EN VIVO: tres últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 15 de agosto de 2026

Sismo de 3.4 en Chilca, Lima

El 14 de agosto de 2026 a las 23:42, un sismo de magnitud 3.4 fue registrado con una profundidad de 47 kilómetros. El epicentro se ubicó 22 kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete, Lima. La intensidad reportada fue III en Chilca, lo que indica que el movimiento fue sentido de manera moderada en la zona.