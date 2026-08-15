Temblor hoy en Perú EN VIVO: tres últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 15 de agosto de 2026

Sismo de 3.3 en Huasicancha, Junín
El Instituto Geofísico del Perú registró un sismo de magnitud 3.3 a las 04:54 del 15 de agosto de 2026, con una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se ubicó a 11 kilómetros al noroeste de Huasicancha, en la provincia de Huancayo, Junín. La intensidad fue clasificada como II en Huasicancha, percibiéndose levemente por la población local.
Sismo de 3.5 en Huasicancha, Junín
A las 00:11 del 15 de agosto de 2026, se reportó un sismo de magnitud 3.5 y profundidad de 11 kilómetros en la misma región de Huasicancha. El epicentro se localizó 14 kilómetros al noroeste de este distrito de Huancayo, Junín. La intensidad alcanzó el nivel III, siendo percibido con mayor claridad por los habitantes.
Sismo de 3.4 en Chilca, Lima
El 14 de agosto de 2026 a las 23:42, un sismo de magnitud 3.4 fue registrado con una profundidad de 47 kilómetros. El epicentro se ubicó 22 kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete, Lima. La intensidad reportada fue III en Chilca, lo que indica que el movimiento fue sentido de manera moderada en la zona.
El Cinturón de Fuego del Pacífico: origen de la actividad sísmica en Perú
Perú se encuentra ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica en el mundo. La interacción constante entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana genera una alta frecuencia de movimientos sísmicos, algunos de los cuales alcanzan una intensidad significativa y despiertan preocupación entre los habitantes.
Las autoridades científicas advierten que el país experimenta una recurrencia anual de sismos, lo que exige una cultura de prevención permanente. El IGP señala que, solo entre enero y agosto de 2026, se reportaron 543 movimientos sísmicos, con julio como el mes de mayor actividad.
Regiones más afectadas y eventos recientes
De acuerdo con los datos oficiales, Arequipa ha registrado 92 sismos, Lima suma 66 y Ica contabiliza 56 eventos en lo que va del año. En la región de Junín, se han presentado sismos de magnitud relevante, como el ocurrido el 2 de agosto en Huánuco (5,7) y el temblor de 5,7 en Ucayali, percibido incluso en la capital.
Entre los eventos más recientes, se destaca la serie de réplicas en el Valle del Mantaro, en Junín, donde los movimientos alcanzaron intensidades de nivel III en la escala de Mercalli Modificada. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales de consideración.
Sismos históricos y el silencio sísmico en Lima
Expertos del IGP y del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas recuerdan que Lima y el Callao acumulan más de 270 años sin registrar un gran terremoto. El último evento de magnitud catastrófica ocurrió en 1746 y provocó un tsunami que afectó la costa central. Esta ausencia prolongada de un sismo importante mantiene en alerta a los especialistas, quienes insisten en la necesidad de fortalecer la preparación ciudadana.
En comparación, otras regiones del país experimentan actividad sísmica recurrente, pero con menor potencial destructivo por la profundidad y localización de los epicentros.
¿Qué hacer antes de un sismo? Recomendaciones clave
- Ubicar zonas seguras dentro de la vivienda, alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.
- Identificar rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.
- Participar en simulacros nacionales de sismos.
- Contratar un ingeniero para revisar y reforzar la estructura de la vivienda.
- Mantener una mochila de emergencia lista para cada integrante de la familia.
Mochila de emergencia: contenido sugerido
- Agua potable (2 litros por persona por día).
- Alimentos no perecibles como barritas energéticas, enlatados y galletas.
- Linterna y baterías de repuesto.
- Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos y personales.
- Documentos personales en bolsa hermética.
- Radio portátil con pilas.
- Ropa de abrigo y manta ligera.
- Mascarillas, alcohol en gel, silbato y cuaderno con números de emergencia.
Precauciones específicas para edificios y zonas costeras
- Permanecer en el interior durante el movimiento, alejándose de ventanas y objetos sueltos.
- Protegerse bajo una mesa sólida o junto a una columna estructural.
- Esperar a que termine el sismo antes de evacuar y verificar la seguridad de las escaleras.
- Seguir las indicaciones del personal de seguridad del edificio.
En zonas próximas al mar, las autoridades recomiendan alejarse de la costa ante la posibilidad de un tsunami, especialmente si el sismo tiene una magnitud considerable.
Números de emergencia en Perú
- Central policial: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil: 115
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud: 113
- Cruz Roja Peruana: 266 0481
- Servicio de ambulancia SAMU: 106