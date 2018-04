Luego agregó que el hombre que intentó robarle tenía un arma, pero que no se acuerda mucho. "Tenía una campera y una gorra tapándose. Fue un flash, no estoy seguro", aseguró y agregó: "No sentimos que nos estuvieran siguiendo. Fue sorpresivo. El error fue nuestro porque no se puede estar arriba del auto hablando a las 10 de la noche", analizó.