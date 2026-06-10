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La argentina Solana Sierra estrenó su mejor ranking con un triunfo en el césped de Hertogenbosch

La marplatense, de 21 años y 56° del mundo, superó a la francesa Lois Boisson en su debut en la gira que desemboca en Wimbledon

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El año pasado, sobre césped, Solana Sierra alcanzó los octavos de final en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Toby Melville)
El año pasado, sobre césped, Solana Sierra alcanzó los octavos de final en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Solana Sierra comenzó con una sonrisa su temporada sobre césped al derrotar este miércoles a la francesa Lois Boisson por 6-4, 5-7 y 6-3 en la primera ronda del WTA 250 de Hertogenbosch, en Países Bajos.

La argentina, que estrenaba el mejor ranking de su carrera (56°) tras una buena gira europea sobre polvo de ladrillo, avanzó a los octavos de final después de superar un partido complejo que incluyó una interrupción por lluvia y varios momentos de tensión.

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Sierra volvió a competir sobre hierba a casi un año de la actuación en Wimbledon que la dio a conocer al mundo. Del otro lado de la red tenía a la semifinalista de Roland Garros el año pasado, con la que ya había perdido en el WTA 125 de Saint-Malo en 2024, aunque aquel antecedente había sido sobre polvo de ladrillo.

El encuentro comenzó con una marcada paridad. Ambas jugadoras sostuvieron altos porcentajes de primeros servicios durante los primeros games, aunque Sierra fue la primera en poner en aprietos a su rival. Tras desaprovechar tres oportunidades de quiebre en el inicio, encontró la diferencia en el séptimo juego tras una sucesión de errores de Boisson.

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A partir de allí, la marplatense de 21 años mostró solidez para gestionar la ventaja y cerró el parcial por 6-4.

El segundo set fue muy diferente. Boisson, actualmente 155° en el ranking WTA tras atravesar una serie de lesiones, comenzó a incomodar con devoluciones profundas y cambios de ritmo que complicaron a Sierra. Sol cedió su servicio en el sexto game y la francesa se adelantó por 5-2.

Cuando parecía que Boisson encaminaba el set, Sierra recuperó terreno con un quiebre en el noveno juego. En ese momento se largó a llover y el partido fue interrumpido, frenando el envión de la argentina.

Tras la reanudación, Sierra levantó cuatro set points para igualar 5-5, pero la francesa volvió a presionar en los momentos decisivos y consiguió un nuevo quiebre para quedarse con el parcial por 7-5 y llevar la definición a un tercer set.

Lejos de sentir el golpe, la mejor tenista nacional de la actualidad reaccionó de inmediato. Quebró en el primer juego del parcial decisivo y sostuvo su saque en el cuarto tras revertir un 0-40. Sierra se hizo fuerte desde la devolución y consiguió un segundo break para escaparse 4-1.

Pese a que Boisson recuperó uno de los quiebres, la argentina mantuvo la calma, volvió a ejercer presión sobre el servicio de su rival y cerró el set -y el partido- por 6-3.

La victoria le permitió a Sierra avanzar a la segunda ronda del certamen neerlandés y sumar confianza rumbo a un nuevo desafío en Wimbledon. Su próxima rival será la estadounidense Caty McNally (59°), de 24 años, por un lugar en cuartos de final.

Sol viene de una sólida participación en canchas lentas, donde encontró regularidad y recuperó terreno en el ranking mundial tras haber caído más de 20 lugares tras una sucesión de eliminaciones en primera ronda durante el primer tramo de la temporada.

Solana Sierra escaló hasta el 56° puesto del ranking tras una buena gira sobre polvo de ladrillo (Crédito: REUTERS/Toby Melville)
Solana Sierra escaló hasta el 56° puesto del ranking tras una buena gira sobre polvo de ladrillo (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

En Roland Garros alcanzó la tercera fase -su mejor actuación- tras dos resonantes victorias sobre la británica Emma Raducanu -actual 39° del ranking y campeona del US Open en 2021- y Jasmine Paolini -13° del mundo-. Semanas antes, en el Madrid Open, Sierra había hilvanado victorias ante la polaca Magdalena Frech (34°) y la ucraniana Dayana Yastremska (49°).

Con la confianza en alza y margen para seguir creciendo, Sierra sigue cosechando puntos y se ilusiona con dar otro golpe en Wimbledon, tercer Grand Slam del año, que se jugará entre el 29 de junio y el 12 de julio.

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