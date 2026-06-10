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Detenido por atentado contra la diputada Diana Sánchez Barrios está vinculado con La Unión Tepito

Dylan Sebastián “N” está relacionado con delitos de narcomenudeo, homicidio calificado y transfeminicidio en grado de tentativa

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Detenido atentado contra diputada Diana Sánchez Barrios
La diputada fue atacada en calles del Centro Histórico en octubre de 2024. Foto: (X/@DianaSanchezBar) / SSC-CDMX

Dylan Sebastián “N”, conocido como “El Dylan” o “El Cojo”, fue detenido por las autoridades de la Ciudad de México al estar relacionado con el atentado contra la diputada Diana Sánchez Barrios, ocurrido en octubre de 2024.

El ataque armado se registró por la tarde en calles del Centro Histórico, cuando la legisladora se encontraba con otros de sus colaboradores y fue interceptada por sujetos que les dispararon en varias ocasiones. Como resultado de la agresión, dos personas de su equipo murieron.

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A poco más de un año de los hechos, “El Dylan” fue detenido como parte del seguimiento de tres carpetas de investigación, una de ellas relacionada con un feminicidio por disparos de arma de fuego, ocurrido el 14 de febrero de 2026 en calles de la alcaldía Tláhuac; la segunda por el intento de transfeminicidio de Sánchez Barrios, y el tercero por un doble homicidio y lesiones registrados en la alcaldía Venustiano Carranza.

“El Dylan” está vinculado con La Unión Tepito

El sujeto está relacionado con otras dos carpetas de investigación por hechos violentos en la Ciudad de México. Video: SSC-CDMX

El sujeto, de 30 años de edad, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la alcaldía Gustavo A. Madero, tras ser identificado como probable integrante de un grupo delictivo generador de violencia en la capital.

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Su captura ocurrió durante un operativo de investigación e inteligencia en la colonia Magdalena de las Salinas, donde los policías ubicaron al sospechoso abordo de una camioneta azul mientras manipulaba lo que parecía ser una pistola.

Tras una revisión preventiva, los oficiales encontraron una bolsa negra, 95 bolsitas con hierba verde similar a la marihuana, 55 con una sustancia parecida a la cocaína, 33 gramos de posible cristal, dinero en efectivo y el vehículo en que se transportaba.

Datos obtenidos por Infobae México refieren que “El Dylan” o “El Cojo” está vinculado con el grupo delictivo de La Unión Tepito, en la facción liderada por “El Irving” y “El Huguito”.

El Irving, líder de La Unión Tepito. (SSC/C4Jimenez)
El Irving, líder de La Unión Tepito. (SSC/C4Jimenez)

“El Irving”, de nombre Jonathan Irving Herrera Sánchez, es identificado como presunto líder clave de esta célula criminal que tiene como centro de sus operaciones la zona centro de la capital.

El hombre fue detenido el 15 de septiembre de 2025 por los delitos de homicidio, extorsión, narcomenudeo y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Luego de su captura, fue ingresado al Reclusorio Norte.

Por su parte, Víctor Hugo Ávila, alias “El Huguito”, también es identificado como pregunto líder dentro de la organización criminal. Tanto a él como a “El Irving” se les relaciona con el asesinato de seis personas en la Plaza Garibaldi ocurrido el 14 de septiembre de 2018, cuando buscaban ejecutar a Jorge Flores Concha, alias “El Tortas”, entonces líder de la Anti-Unión, su grupo rival.

Su detención ocurrió en julio de 2024 en Cancún, Quintana Roo.

Así fue el ataque contra la diputada Diana Sánchez Barrios

Así fue el ataque a Diana Sánchez Barrios en la CDMX Crédito: X/@siete_letras

La lideresa de comerciantes, Diana Sánchez Barrios, fue atacada a balazos la tarde del 17 de octubre de 2024 cuando caminaba por las calles 5 de Mayo y Motolinia de la Ciudad de México.

Una cámara de vigilancia captó la agresión, en la que se observa que la legisladora iba acompañada de otras personas cuando un sujeto los interceptó y comenzó a dispararles.

Ante los hechos, las personas que se encontraban en el lugar comenzaron a correr y dispersarse para evitar ser heridos, mientras de Sánchez Barrios intentó ocultarse en uno de los negocios, pero el agresor la siguió para herirla.

MÉXICO, D.F., 19ENERO2015.- Diana Sánchez Barrios, realizó el inicio de pre-campaña en el PRD para la Jefatura delegacional. FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM
MÉXICO, D.F., 19ENERO2015.- Diana Sánchez Barrios, realizó el inicio de pre-campaña en el PRD para la Jefatura delegacional. FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM

Luego de unos segundos, en las imágenes se observa que el agresor sale del comercio y sube a una motocicleta donde ya lo esperaba otra persona para después escapar.

El ataque dejó una persona muerta y dos lesionadas, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que las personas heridas fueron trasladadas a diferentes hospitales para recibir atención médica; sin embargo, el saldo final fue de dos personas muertas.

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