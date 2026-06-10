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Thiago Medina se cansó de la polémica familiar con Daniela Celis: “No estoy para estupideces”

El ex Gran Hermano respondió con firmeza tras la viralización de memes e indirectas que la madre de su ex publicó en redes sociales

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Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas Aimé y Laia, en momentos de felicidad familiar
Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas Aimé y Laia, en momentos de felicidad familiar

El cruce mediático entre Thiago Medina y la madre de Daniela Celis expuso una vez más las tensiones familiares surgidas tras la separación de la pareja. Lo que comenzó como una serie de publicaciones en redes sociales terminó generando una polémica viral que obligó al ex participante de Gran Hermano a expresarse públicamente, marcando su postura de manera contundente y dejando en claro su hartazgo ante la escalada del conflicto virtual.

Durante los últimos días, la atención estuvo centrada en los mensajes que Silvia, madre de Celis, compartió en sus redes sociales. Las publicaciones, lejos de pasar inadvertidas, incluyeron imágenes de sus nietas Aimé y Laia acompañadas de frases que, para muchos, fueron indirectas dirigidas al entorno familiar de Thiago Medina. Algunas de las expresiones que circularon ampliamente fueron “que alguien saque el decorado” y “cuando estás con la que no aguantás”, lo que despertó interpretaciones sobre posibles críticas a la hermana de Thiago y su rol en el cuidado de las nenas.

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Thiago Medina, un joven con gorra verde y sudadera negra, sentado en el asiento del conductor de un coche, mirando directamente a la cámara. Lleva puesto el cinturón de seguridad
Thiago Medina compartió un mensaje en redes sociales para aclarar la situación familiar y pedir tranquilidad a sus seguidores

La viralización de estos memes encendió la mecha de un conflicto que, si bien tenía antecedentes previos, se potenció en el contexto de la fuerte exposición mediática de los protagonistas. Thiago, cansado de las especulaciones y comentarios cruzados, decidió romper el silencio. Desde sus historias de Instagram, el joven fue directo: “Quédense tranquilos que de parte de mi familia no hay ninguna guerra. No estoy para estupideces”. Con estas palabras, buscó desacreditar la idea de una confrontación abierta entre los clanes y, al mismo tiempo, dejó ver su fastidio por la dinámica de mensajes y réplicas en redes.

La reacción de Thiago se inscribe en un escenario donde la vida privada de los ex Gran Hermano sigue estando bajo la lupa. La separación de la pareja, que había alcanzado gran popularidad en la edición 2022 del reality, reconfiguró los lazos familiares y abrió nuevas etapas sentimentales para ambos. En el caso de Daniela Celis, la confirmación de su relación con el cantante e influencer Nick Sícaro fue un punto de inflexión. Desde abril, la joven se muestra abiertamente con su nueva pareja en redes sociales, lo que incrementó la atención y el escrutinio sobre sus movimientos y los de su entorno.

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Primer plano de una niña de cabello oscuro con flequillo, expresión seria, sosteniendo un juguete de colores, con un texto negro superpuesto que dice "Cuando estas con la que no aguantas"
La madre de Daniela Celis compartió esta imagen de una niña con expresión de descontento, acompañada de un texto revelador, avivando la controversia familiar con Thiago Medina.

La dinámica virtual no tardó en trasladarse al plano familiar. Silvia, que ya había protagonizado episodios polémicos semanas atrás por emitir críticas públicas contra Thiago, reincidió en la estrategia de utilizar sus stories de Instagram para lanzar mensajes ambiguos, interpretados como dardos hacia la familia Medina. El uso de memes y frases indirectas generó una rápida reacción dentro del círculo de Thiago. Desde la cuenta @brii_mediina23, que pertence a su hermana melliza, la familia del joven respondió sin rodeos: “Si hablamos de sacar el decorado, te lo tendrían que sacar a vos metida”. Este cruce dejó en evidencia que las tensiones no se limitan solo a los protagonistas de la ex pareja, sino que involucran activamente a sus respectivos entornos familiares.

El conflicto escaló en un contexto donde los límites entre la vida pública y privada se diluyen por la inmediatez de las redes sociales. La exposición mediática de Daniela y Thiago no solo afecta su imagen personal, sino que también amplifica los desacuerdos familiares y convierte cualquier diferencia en material de consumo público. La viralización de los mensajes y las respuestas cruzadas reflejan cómo las plataformas digitales se han transformado en el escenario principal de estas disputas, donde cada gesto y cada frase adquieren una dimensión masiva e inmediata.

Primer plano de dos niñas pequeñas de pelo oscuro, una adelante mirando la cámara y la otra detrás, con la frase "Y tu hermana te hace la segunda. jajaja"
Las hijas de Daniela Celis y Thiago Medina, en una imagen compartida por la madre de Celis en redes sociales en medio de la polémica familiar

Sin dudas, el impacto de las redes sociales en la vida de los ex Gran Hermano no solo se mide en seguidores o likes, sino también en la capacidad de exponer y multiplicar los conflictos internos de sus protagonistas y sus familias.

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