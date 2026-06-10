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San Cristóbal: un choque entre un auto y un colectivo dejó 19 personas heridas

Del total de los pacientes, 11 recibieron atención en el lugar y 8 fueron trasladados a diferentes centros de salud

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Choque entre un colectivo y un auto San Cristóbal

Una colisión entre un colectivo de la línea 53 y un automóvil provocó 19 personas heridas en la intersección de Humberto Primo y Dean Funes, en el barrio de San Cristóbal. De acuerdo con fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el hecho obligó al despliegue de 18 móviles de asistencia en la zona.

Entre los afectados, se registraron 2 hombres, 7 mujeres y 10 personas cuyo sexo no fue precisado al momento del parte oficial. Según la información suministrada, 9 adultos fueron identificados entre los pacientes, mientras que en 10 casos no se consignó la edad.

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Choque entre un colectivo y un auto San Cristóbal capturas

De los 19 pacientes, 11 recibieron atención en el lugar y 8 fueron trasladados a diferentes centros de salud. El hospital Ramos Mejía recibió a 5 heridos, el hospital Penna a 1 y el hospital Durand a 2.

Durante el operativo, el área quedó restringida al tránsito mientras los equipos de emergencias y fuerzas de seguridad trabajaron para asistir a los involucrados y restablecer la circulación vehicular. Hasta el momento, no se informó el origen del siniestro ni la identidad de los heridos.

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Choque entre un colectivo y un auto San Cristóbal capturas

Sin embargo, no fue el único operativo que se desarrolló en el día por accidentes. Durante la mañana, una colisión múltiple involucró a dos camiones y una camioneta sobre la Autopista 25 de Mayo, a la altura de avenida Ingeniero Huergo, en sentido hacia Capital Federal. El hecho fue reportado por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), encargado del operativo de asistencia en la zona.

De acuerdo con el SAME, el accidente ocurrió en un sector de alta circulación, lo que provocó demoras en el tránsito vehicular y exigió la intervención de los equipos de emergencia. Los vehículos quedaron detenidos en la calzada mientras los servicios de auxilio aseguraban el área y asistían a los posibles afectados.

Al llegar al lugar, el SAME brindó atención a dos personas adultas, quienes presentaron traumatismos leves y no requirieron traslado a centros médicos.

En la intersección de Yatay y Bartolomé Mitre, se produjo un choque entre un automóvil particular y un taxi, que dejó a ambos conductores con lesiones leves. Según el reporte del SAME, no fue necesario trasladar a los heridos. La Policía de la Comuna 5 intervino y dispuso la normalización de la circulación.

choque AU 25 DE MAY O E/ AV ING HUERGO* - Sentido AU BS AS La Plata
El SAME atendió a dos personas mayores, pero sin necesidad de traslado

Cinco minutos más tarde, en Avenida Córdoba y Avenida 9 de Julio, un choque entre un automóvil y una motocicleta derivó en consecuencias más graves. Las dos ocupantes de la moto, mujeres de 19 y 27 años, sufrieron politraumatismos y fueron trasladadas al Hospital Rivadavia. Las pericias quedaron a cargo de la Policía Científica de la Comuna 1A, desde las 00:55, según fuentes policiales.

Otro siniestro vial se registró en Avenida de los Incas y Avenida Triunvirato, donde la colisión entre un auto y una motocicleta motivó el traslado del conductor del rodado menor, un hombre con politraumatismos, al Hospital Tornú. La Policía Científica de la Comuna 15C tomó a su cargo la investigación y las pericias.

En Ulrico Schmidl y la colectora de avenida General Paz, se produjo una frenada brusca de un colectivo de la línea 28, lo que requirió la presencia de personal de emergencia, aunque no se reportaron heridos de gravedad ni traslados, según el parte oficial.

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