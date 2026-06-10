Las fotos de Zaira Nara en ropa interior que encendieron las redes: pura sensualidad con transparencias y strass

La modelo elevó la temperatura de las redes sociales con una serie de jugadas fotos (Video: Instagram)

Zaira Nara protagonizó una sesión de fotos en lencería para una reconocida marca italiana que acaba de desembarcar en la Argentina, y las imágenes no tardaron en circular con fuerza en redes sociales. Cuatro conjuntos distintos y un registro visual que alterna el blanco y negro de estética analógica con tomas en color de luz cálida componen una campaña de presentación que lleva por título, en italiano, Benvenuti: bienvenidos.

La modelo abre la serie de pie, con los brazos extendidos hacia arriba, enfundada en un body negro de encaje floral con escote pronunciado y laterales translúcidos. La foto, en blanco y negro, tiene la textura granulada del film analógico y capta a la conductora en una pose de tensión corporal que acentúa cada línea de la silueta.

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La misma pieza aparece en otra toma, esta vez con la hermana de Wanda Nara arrodillada y los brazos en alto, lo que le da a la escena una carga más intensa. Una imagen posterior, casi en silueta por la escasez de luz, repite la pose vertical con brazos alzados pero reduce la figura a contornos: el escote en V y los tirantes finos apenas se distinguen contra la oscuridad del fondo.

Zaira se llevó todas las miradas con una jugada sesión de fotos en ropa interior

Sensualidad a pleno con un conjunto de ropa interior negro, con trasparencias, encajes y un portaligas al tono (Instagram)

Zaira protagonizó una cautivadora sesión de fotos, posando de manera sensual en ropa interior dentro de un espacio minimalista

Zaira posa con confianza en lencería negra durante una sesión de fotos, mostrando su figura esbelta enfundada en un body con transparencias a los costados (Instagram)

Uno de los conjuntos más elaborados de la sesión es el de corpiño con strass y portaligas. El corpiño, de encaje oscuro con aplicaciones de tachas plateadas en los tirantes y en el borde inferior, tiene un diseño de breteles cruzados que le otorga una arquitectura poco convencional.

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La bombacha y el portaligas a juego, también con strass, completan un look que la modelo lució en dos registros. En el primero, en blanco y negro, aparece de frente recostada contra una puerta, con la mirada fija a cámara. En el segundo, en color, la luz cálida anaranjada envuelve la escena desde un marco de puerta y la conductora posa de pie con la mirada hacia abajo.

Otro de los looks que concentra atención es el body de satén negro con copa moldeada. El escote en V profundo, los tirantes finos que caen desde el cuello y los paneles laterales de encaje floral lo convierten en la pieza más estructurada del grupo.

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La hermana de Wanda apostó por un smokey eye en tonos negros

Nara mostró la parte de atrás del body: puntilla y encaje

Con poco luz y mucho contraste, Zaira lució un conjunto de encaje con algunos brillos como detalle

Todos los conjuntos son de una marca de lencería italiana que hace poco desembarcó en el país

La modelo lo lució de frente con los brazos en alto y una sonrisa directa a cámara, y también de espaldas, donde el encaje translúcido del dorso y el corte tanga de la parte inferior quedan expuestos con total precisión.

Esta misma pieza aparece en una toma en color junto a una ventana de marco, donde Zaira sostiene una pequeña cámara de fotos y mira el visor de perfil. Es la única imagen de toda la campaña que muestra el dispositivo de registro y rompe, de forma deliberada, con la lógica de la pose frontal.

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El mismo body protagoniza otra imagen que se distingue del resto por su composición: un selfie frente a un espejo de marco ovalado con arco, tomado en un espacio de paredes beige con luz lateral. La conductora aparece con la cámara de fotos en una mano, el maquillaje más marcado—ojos ahumados, labios voluminosos— y su sombra proyectada con nitidez sobre la pared del fondo.

El conjunto más audaz que eligió la modelo para la sesión de fotos

El body por el que apostó la modelo con detalles de encaje y escote profundo

Nara posó sensualmente con un conjunto de lencería de color negro de encaje

En los comentarios, Zaira se llevó todos los halagos de sus seguidores (Instagram)

El cuarto conjunto suma un tono diferente al resto de la sesión. Se trata de un corpiño negro con moño de raso al frente, copa con textura de lunares en relieve y borde de encaje, acompañado de una tanga semitransparente con estampado de cuadros.

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Zaira se jugó con esta sesión de fotos que compartió en sus redes con un estilo en donde apostó a marcar la sensualidad y su ductilidad para las tomas. Los usuarios de internet destacaron su imágenes unos días después de que la modelo compartiera una producción especial para el Mundial que se avecina, enfundada en una bikini con los colores de la bandera argentina.