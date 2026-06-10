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Sofía Jujuy Jiménez contó el ritual que hizo para encontrar un amor sano: “Alguien que me quiera bien”

La modelo, durante unas vacaciones en el Caribe, practicó junto a Cande Ruggeri una ceremonia de manifestación para cambiar el rumbo de su vida amorosa y lo consiguió

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La modelo contó que junto a Cande Ruggeri hicieron un ritual de manifestación (Video: Que alguien le avise-La Casa Streaming)

Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a los presentes en el programa Que alguien le avise (La Casa) con un relato que combinó espiritualidad, amistad y amor. La modelo y conductora recordó un viaje que hizo junto a Cande Ruggeri y una tercera amiga a la isla caribeña de Saint Martin, y lo que contó dejó a todos en el estudio con ganas de hacer las valijas.

El viaje tuvo como destino un hotel exclusivo en Saint Martin donde las tres promocionaban una semana de bienestar. “Fuimos a pasar una semana a un hotel increíble en Saint Martin, muy top todo”, recordó Jujuy. La propuesta combinaba trabajo con una agenda cargada de actividades orientadas al mundo espiritual: “Promocionábamos el hotel, la semana de bienestar y había muchas cosas del círculo de mujeres, el ritual del cacao, el yoga...”, detalló.

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Según contó la modelo, fue la tercera integrante del grupo quien las fue introduciendo de a poco en ese universo. Cande Ruggeri, que al principio no era tan afín a ese tipo de prácticas, terminó completamente inmersa en la experiencia. “Nos hicieron meditar todos los días”, confirmó la hija de Oscar Ruggeri desde el estudio.

Poco tiempo después de hacer el ritual conoció s Gustavo, su actual pareja
Poco tiempo después de hacer el ritual conoció s Gustavo, su actual pareja

La convivencia y las actividades generaron un vínculo profundo entre las tres. “Las tres nos unimos tanto porque también es como muy de lo profundo, vas a lo interno y demás”, describió Jujuy. En ese clima de intimidad emocional, cada una expresó sus deseos para el futuro.

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Cande tenía una meta muy clara: quería casarse con Nicolás Maccari. La tercera amiga del grupo soñaba con agrandar su familia y tener un segundo hijo. Jujuy, en cambio, pedía algo que en ese momento sentía distante: “Yo quería intencionar un nuevo amor, pero amor sano, alguien que me quiera bien, de verdad. Pero lo veía muy lejos.”

El tiempo se encargó de darle un giro inesperado a esa historia. Los tres deseos se cumplieron, y la escena en la que ellas se cruzaron al mismo tiempo tuvo un escenario preciso: la boda de Cande. “En el casamiento de Cande nos miramos las tres y Agus tenía ya un mes de su bebé, de su segundo bebé. Cande se estaba casando y yo estaba con Guti”, relató Jujuy, con evidente emoción.

La anécdota no dejó indiferente a nadie en el programa. Una de las panelistas no pudo disimular el entusiasmo: “¡Ay chicas, quiero ese ritual! ¿Vamos a Saint Martin?”. Jujuy respondió sin dudar: “¡Vamos, vamos, vamos!”.

La modelo contó el su programa de stream que tuvo una ceremonia simbólica con su pareja (Video: Que alguien le avise-La Casa Streaming)

Días atrás, Jujuy sorprendió al revelar en vivo que se casó en forma simbólica en secreto con su novio Gustavo Hormaechea, conocido como Guti, a apenas seis meses de que él le propusiera ser su pareja. El detonante de la revelación fue una pregunta del conductor Lizardo Ponce: “¿Ya se habló de propuesta con Guti?”. Jujuy se puso nerviosa y respondió dubitativa: “No, o sea... nos casamos fue algo íntimo, no le conté nada a nadie porque estábamos los dos solos en una iglesia”.

Ante la sorpresa de sus compañeros, la modelo explicó que fue una ceremonia completamente privada, sin oficiante ni testigos: “No sé si contarlo porque fue algo nuestro, no había cura, nada, fuimos a una iglesia muy tierna, nos miramos y le dije que quería que sea la persona que me acompañe de acá al resto de mi vida”.

La iglesia estaba ubicada en El Alfarcito, localidad de la provincia de Salta, tierra natal de Hormaechea. El lugar no fue una elección casual: la pareja se inclinó por ese rincón del norte argentino para un momento que, según las propias palabras de Jujuy, no estaba planeado como un evento sino como un gesto entre dos. “Fue un casamiento para nosotros, súper íntimo, el anillo es este que tengo acá”, dijo, y mostró fotos de ambos en la iglesia.

Lizardo la frenó con humor y le marcó los límites de lo simbólico: “No estás casada de verdad, más allá de la foto, cuando te pregunten estado civil, decí soltera”. Jujuy no retrocedió: “Para mí fue simbólico, estuvo buenísimo y me encantó”.

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