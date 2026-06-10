Guatemala

La SAT habilita los trámites digitales para inscribir vehículos usados y reponer distintivos en Guatemala

Desde el 10 de junio, las gestiones se realizan en la Agencia Virtual con expedientes electrónicos y validaciones automáticas, lo que reduce tiempos de hasta un mes a procesos de cinco minutos

Guardar
Google icon
Infografía de la SAT de Guatemala mostrando la digitalización de trámites vehiculares y del IVA con iconos de laptop, móviles, autos y un calendario.
La SAT de Guatemala digitaliza trámites vehiculares para inscripción de usados y reposición de distintivos, y migra declaraciones de IVA a la Agencia Virtual para agilizar procesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SAT de Guatemala lanzó este 10 de junio la fase dos de la modernización del registro fiscal de vehículos, con trámites digitales para inscribir vehículos usados y reponer distintivos, una decisión que busca reducir gestiones que podían tomar hasta un mes a procesos de cinco minutos y aliviar la carga de oficinas donde el 78 % de las atenciones presenciales estuvo ligado a asuntos vehiculares, según explicó el superintendente Werner Ovalle Ramírez en conferencia de prensa.

El dato que explica esa prioridad es el volumen de trámites. De 1.703.263 gestiones presenciales realizadas en oficinas y agencias tributarias, 1.330.376 correspondieron al registro fiscal de vehículos, mientras 272.155 estuvieron vinculadas al Registro Tributario Unificado, un cinco por ciento a especies fiscales y un uno por ciento a convenios de pago, de acuerdo con la SAT.

PUBLICIDAD

Ovalle detalló que la fase uno de esta modernización se puso en marcha el 27 de agosto de 2025 con la inscripción de vehículos nuevos. Entre agosto y mayo se inscribieron 472.046 unidades nuevas por la nueva metodología y, desde noviembre, entre el 94 % y el 99 % de esas inscripciones ya se realizan a través del sistema digital, según la SAT.

Gráfico que ilustra la migración de la plataforma DeclaraGuate (izquierda) a Agencia Virtual (derecha) con la cifra de 304.889 contribuyentes del IVA general.
La migración de DeclaraGuate a Agencia Virtual ha integrado a 304.889 contribuyentes del IVA general, marcando un avance significativo en la digitalización tributaria de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2025, la administración tributaria registró 540.668 inscripciones de vehículos nuevos, equivalentes al 74 % del total, y 729.379 inscripciones vehiculares en conjunto. Ese peso relativo fue, según Ovalle, la razón para que la primera etapa de la reforma se concentrara en ese segmento y la segunda avanzara sobre los vehículos usados, que representan el 26 % restante.

PUBLICIDAD

La inscripción de vehículos usados pasa de 13 pasos a cinco

La respuesta directa sobre el cambio anunciado es esta: desde el 10 de junio, la inscripción de vehículos usados y la reposición de distintivos pueden gestionarse en la Agencia Virtual de la SAT con expedientes electrónicos, validaciones automáticas y menos pasos que en el esquema anterior, que combinaba tramos presenciales y virtuales.

En el caso de los vehículos usados, el procedimiento anterior exigía 13 pasos y podía extenderse hasta un mes entre formularios, requisitos, cita, revisión documental, asignación de placas e impresión de distintivos, explicó Werner Ovalle Ramírez. Con la nueva plataforma del registro fiscal de vehículo digital, el trámite queda reducido a cinco pasos y puede resolverse en cinco minutos si el usuario ya cuenta con la documentación requerida.

Esos cinco pasos consisten en llenar la solicitud en la Agencia Virtual, generar y pagar los formularios, enviar la gestión para que el sistema haga validaciones y abra el expediente electrónico, recoger las placas en el punto de atención e imprimir los distintivos en línea, según la explicación oficial.

Infografía con datos de la SAT: 6.675.706 vehículos registrados y 2.200.000 con impuestos pagados al 9 de junio de 2026, sobre fondo urbano.
La SAT reporta que 2.2 millones de un parque vehicular de 6.675.706 unidades habían pagado el impuesto de circulación al 9 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reposición de distintivos sigue una lógica parecida. El trámite pasó de nueve pasos a cuatro: llenar la solicitud, generar y pagar formularios, enviar la gestión con validaciones automáticas y, una vez aprobada, imprimir los distintivos, indicó la SAT.

Ovalle señaló que estas solicitudes son gratuitas a través de la Agencia Virtual, pueden presentarse los 365 días del año y las 24 horas, y pueden hacerse desde un dispositivo móvil con acceso a internet. Añadió que el expediente electrónico permitirá a la institución reutilizar documentos que ya constan en sus registros para evitar que el contribuyente vuelva a presentarlos.

La magnitud del universo administrado también explica el rediseño. Según la SAT, el parque vehicular asciende a 6.675.706 unidades y, al 9 de junio de 2026, 2,2 millones ya habían pagado el impuesto sobre circulación de vehículos.

Sobre ese tributo, Ovalle informó que la meta de recaudación para 2026 es de 1.495,13 millones de quetzales y que, al 9 de junio, se habían recaudado 573,49 millones, equivalentes al 38,40 % del objetivo.

La migración de Declara Guate a Agencia Virtual alcanza a 304.889 contribuyentes del IVA general

El segundo anuncio de la SAT se concentró en la factura electrónica 3.0 y en la migración de formularios desde Declara Guate a la Agencia Virtual. Ovalle presentó este cambio como parte de la transformación digital institucional y de un modelo orientado a datos, seguridad, trazabilidad y control.

La primera fase de esa migración comenzó el 2 de junio de 2026 e incluyó a 6.438 contribuyentes especiales. La segunda está prevista para el 1 de septiembre de 2026 y abarcará a 304.889 contribuyentes del régimen general del IVA, con datos actualizados al 31 de mayo de 2026, según la SAT.

Entre esos 304.889 inscritos, 292.405, es decir el 95,9 %, ya tienen Agencia Virtual. El 4,1 % restante, equivalente a 12.484 contribuyentes, aún no la tiene, aunque solo 805 son contribuyentes efectivos, precisó la autoridad tributaria.

La administración informó que, para los contribuyentes especiales, ya se deshabilitó desde el 2 de junio el portal público de Declara Guate para cinco formularios. Los primeros formularios que se presentarán en el nuevo entorno son el SAT-1311, correspondiente al ISR opcional mensual, y el SAT-2237, del IVA general.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloSat Guatemalatrámites digitales en Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Autoridades reportan 18 incidentes tras las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Cristina en Costa Rica

La entidad de emergencias indicó que el temporal dejó afectaciones en varias regiones y obligó a abrir tres refugios para 32 personas, mientras siguen las inspecciones y el monitoreo climático en zonas impactadas

Autoridades reportan 18 incidentes tras las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Cristina en Costa Rica

Condiciones meteorológicas adversas tras la tormenta tropical Cristina dejan severas afectaciones en Nicaragua

La emergencia provocada por la tormenta tropical Cristina afecta a comunidades costeras, con inundaciones, daños a viviendas y comercios y deslizamientos en rutas clave de Chinandega y León

Condiciones meteorológicas adversas tras la tormenta tropical Cristina dejan severas afectaciones en Nicaragua

Panamá recibirá 100 mil vacunas adicionales contra el sarampión ante aumento de la demanda

Más de 100 mil personas se inmunizaron en menos de un mes, impulsadas por los viajes hacia los países que albergarán el Mundial de Fútbol 2026

Panamá recibirá 100 mil vacunas adicionales contra el sarampión ante aumento de la demanda

Repatrían a 32 migrantes de República Dominicana tras ser interceptados cerca de Puerto Rico

El grupo viajaba en una nave improvisada con 40 personas a bordo, que fue localizada en aguas próximas a Puerto Rico tras el aviso de un avión de Aduanas y Protección Fronteriza

Repatrían a 32 migrantes de República Dominicana tras ser interceptados cerca de Puerto Rico

Guatemala lleva 17 años sin aprobar una ley de ciberseguridad y el Congreso acumula ocho iniciativas pendientes

Ocho propuestas legislativas sobre ciberdelitos y seguridad digital se han presentado en el Organismo Legislativo desde 2009, pero ninguna ha logrado convertirse en ley vigente, mientras el país registra los mayores índices de ciberataques en Centroamérica

Guatemala lleva 17 años sin aprobar una ley de ciberseguridad y el Congreso acumula ocho iniciativas pendientes

TECNO

Steam inicia sus rebajas para los fans de los ‘shooter’ con cientos de juegos en oferta por tiempo limitado

Steam inicia sus rebajas para los fans de los ‘shooter’ con cientos de juegos en oferta por tiempo limitado

Lionel Messi se une a ChatGPT con un trend muy argentino: súmate también para la Copa del Mundo

Por qué ver la inauguración del Mundial 2026 en Xuper o Magis TV puede ser un grave error

Dónde ver el Mundial 2026: estas son las aplicaciones oficiales para ver la inauguración

Qué quiere decir AA y AAA en las pilas y por qué existen diferentes tamaños

ENTRETENIMIENTO

¿Murió Tony Soprano? El secreto detrás del final de la serie que aún desconcierta a los fanáticos

¿Murió Tony Soprano? El secreto detrás del final de la serie que aún desconcierta a los fanáticos

Nick Reiner reclama el fideicomiso de sus padres: busca financiar su defensa en el caso de asesinato

Jeremy Strong se transforma en Mark Zuckerberg: el primer tráiler de ‘The Social Reckoning’ revive la crisis que sacudió a Facebook

Callum Turner alimenta rumores sobre ser el próximo James Bond: “Me parece bastante divertido”

Directores de Hollywood acordaron un nuevo contrato provisional con estudios y plataformas

MUNDO

El ejército de Taiwán simula un desembarco chino con fuego real en Taichung

El ejército de Taiwán simula un desembarco chino con fuego real en Taichung

EEUU disparó contra un petrolero y lo dejó fuera de servicio por violar el bloqueo de puertos iraníes

Trump amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán: “Los vamos a atacar, y muy duro”

China exporta mucho, consume poco y envejece: cómo la deuda local y el desempleo juvenil limitan los planes de Xi Jinping

El OIEA exigió a Irán acceso inmediato a sus instalaciones nucleares y a su inventario de uranio enriquecido