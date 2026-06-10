La SAT habilita los trámites digitales para inscribir vehículos usados y reponer distintivos en Guatemala

La SAT de Guatemala digitaliza trámites vehiculares para inscripción de usados y reposición de distintivos, y migra declaraciones de IVA a la Agencia Virtual para agilizar procesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SAT de Guatemala lanzó este 10 de junio la fase dos de la modernización del registro fiscal de vehículos, con trámites digitales para inscribir vehículos usados y reponer distintivos, una decisión que busca reducir gestiones que podían tomar hasta un mes a procesos de cinco minutos y aliviar la carga de oficinas donde el 78 % de las atenciones presenciales estuvo ligado a asuntos vehiculares, según explicó el superintendente Werner Ovalle Ramírez en conferencia de prensa.

El dato que explica esa prioridad es el volumen de trámites. De 1.703.263 gestiones presenciales realizadas en oficinas y agencias tributarias, 1.330.376 correspondieron al registro fiscal de vehículos, mientras 272.155 estuvieron vinculadas al Registro Tributario Unificado, un cinco por ciento a especies fiscales y un uno por ciento a convenios de pago, de acuerdo con la SAT.

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Ovalle detalló que la fase uno de esta modernización se puso en marcha el 27 de agosto de 2025 con la inscripción de vehículos nuevos. Entre agosto y mayo se inscribieron 472.046 unidades nuevas por la nueva metodología y, desde noviembre, entre el 94 % y el 99 % de esas inscripciones ya se realizan a través del sistema digital, según la SAT.

La migración de DeclaraGuate a Agencia Virtual ha integrado a 304.889 contribuyentes del IVA general, marcando un avance significativo en la digitalización tributaria de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2025, la administración tributaria registró 540.668 inscripciones de vehículos nuevos, equivalentes al 74 % del total, y 729.379 inscripciones vehiculares en conjunto. Ese peso relativo fue, según Ovalle, la razón para que la primera etapa de la reforma se concentrara en ese segmento y la segunda avanzara sobre los vehículos usados, que representan el 26 % restante.

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La inscripción de vehículos usados pasa de 13 pasos a cinco

La respuesta directa sobre el cambio anunciado es esta: desde el 10 de junio, la inscripción de vehículos usados y la reposición de distintivos pueden gestionarse en la Agencia Virtual de la SAT con expedientes electrónicos, validaciones automáticas y menos pasos que en el esquema anterior, que combinaba tramos presenciales y virtuales.

En el caso de los vehículos usados, el procedimiento anterior exigía 13 pasos y podía extenderse hasta un mes entre formularios, requisitos, cita, revisión documental, asignación de placas e impresión de distintivos, explicó Werner Ovalle Ramírez. Con la nueva plataforma del registro fiscal de vehículo digital, el trámite queda reducido a cinco pasos y puede resolverse en cinco minutos si el usuario ya cuenta con la documentación requerida.

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Esos cinco pasos consisten en llenar la solicitud en la Agencia Virtual, generar y pagar los formularios, enviar la gestión para que el sistema haga validaciones y abra el expediente electrónico, recoger las placas en el punto de atención e imprimir los distintivos en línea, según la explicación oficial.

La SAT reporta que 2.2 millones de un parque vehicular de 6.675.706 unidades habían pagado el impuesto de circulación al 9 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reposición de distintivos sigue una lógica parecida. El trámite pasó de nueve pasos a cuatro: llenar la solicitud, generar y pagar formularios, enviar la gestión con validaciones automáticas y, una vez aprobada, imprimir los distintivos, indicó la SAT.

Ovalle señaló que estas solicitudes son gratuitas a través de la Agencia Virtual, pueden presentarse los 365 días del año y las 24 horas, y pueden hacerse desde un dispositivo móvil con acceso a internet. Añadió que el expediente electrónico permitirá a la institución reutilizar documentos que ya constan en sus registros para evitar que el contribuyente vuelva a presentarlos.

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La magnitud del universo administrado también explica el rediseño. Según la SAT, el parque vehicular asciende a 6.675.706 unidades y, al 9 de junio de 2026, 2,2 millones ya habían pagado el impuesto sobre circulación de vehículos.

Sobre ese tributo, Ovalle informó que la meta de recaudación para 2026 es de 1.495,13 millones de quetzales y que, al 9 de junio, se habían recaudado 573,49 millones, equivalentes al 38,40 % del objetivo.

La migración de Declara Guate a Agencia Virtual alcanza a 304.889 contribuyentes del IVA general

El segundo anuncio de la SAT se concentró en la factura electrónica 3.0 y en la migración de formularios desde Declara Guate a la Agencia Virtual. Ovalle presentó este cambio como parte de la transformación digital institucional y de un modelo orientado a datos, seguridad, trazabilidad y control.

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La primera fase de esa migración comenzó el 2 de junio de 2026 e incluyó a 6.438 contribuyentes especiales. La segunda está prevista para el 1 de septiembre de 2026 y abarcará a 304.889 contribuyentes del régimen general del IVA, con datos actualizados al 31 de mayo de 2026, según la SAT.

Entre esos 304.889 inscritos, 292.405, es decir el 95,9 %, ya tienen Agencia Virtual. El 4,1 % restante, equivalente a 12.484 contribuyentes, aún no la tiene, aunque solo 805 son contribuyentes efectivos, precisó la autoridad tributaria.

La administración informó que, para los contribuyentes especiales, ya se deshabilitó desde el 2 de junio el portal público de Declara Guate para cinco formularios. Los primeros formularios que se presentarán en el nuevo entorno son el SAT-1311, correspondiente al ISR opcional mensual, y el SAT-2237, del IVA general.

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