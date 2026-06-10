Tragedia en República Dominicana: Dos menores detenidos tras el hallazgo del cuerpo de una adolescente de 13 años

Una cinta amarilla con el texto 'ESCENA DEL CRIMEN' atraviesa el primer plano de una calle en el sector Valiente de Boca Chica, con dos policías de espaldas custodiando una vivienda y una patrulla al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una profunda consternación y alarma social se vive en el sector Valiente, perteneciente al distrito municipal de La Caleta, en el municipio de Boca Chica, tras el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de una adolescente de 13 años.

El hecho, que se registró la tarde del pasado martes, ha movilizado a las más altas autoridades de la jurisdicción especializada, quienes ya mantienen bajo custodia a dos menores de edad presuntamente vinculados con el incidente.

La víctima fue identificada formalmente como Zarah Diroche Montero, de 13 años de edad. De acuerdo con los informes preliminares ofrecidos por la Policía Nacional, el cadáver de la menor fue hallado en el interior de una propiedad privada del referido sector, presentando una herida mortal provocada por un arma blanca.

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Tan pronto como se notificó el hallazgo, agentes policiales y unidades de investigación se desplegaron en la zona. Como resultado de las primeras indagatorias, las autoridades lograron localizar a dos adolescentes, de 12 y 13 años de edad, cuyas identidades se mantienen en estricta reserva legal debido a su condición de menores de edad.

Ambos adolescentes fueron puestos bajo la custodia de las autoridades competentes de manera inmediata. Según informó la institución del orden, este procedimiento se ejecutó siguiendo rigurosamente los protocolos nacionales e internacionales establecidos para el tratamiento de casos judiciales que involucran a personas en desarrollo y en conflicto con la ley penal.

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El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, ofrece declaraciones sobre el lamentable caso de una adolescente de 13 años encontrada sin vida en Boca Chica.

Evidencias recolectadas en la escena

El personal pericial que procesó la escena del crimen logró recolectar diversos elementos materiales que resultan de vital importancia para el esclarecimiento de los hechos.

Entre las evidencias incautadas por las autoridades se encuentra el arma blanca presuntamente utilizada para cometer el homicidio, así como varias botellas de bebidas alcohólicas, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre el contexto en el que se desencadenó la tragedia.

El cuerpo de la menor fue levantado por el médico legista de turno y posteriormente trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se le realizarán los estudios correspondientes para determinar con exactitud médica la causa y hora del deceso.

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Evidencias recolectadas, incluyendo una pistola y botellas de alcohol vacías, se muestran en una mesa forense improvisada en la escena de un crimen en un barrio popular de República Dominicana, con cinta policial al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido a la edad tanto de la víctima como de las personas investigadas, el caso ha sido asumido de forma prioritaria por una Mesa Técnica conjunta. Las pesquisas están siendo coordinadas de manera directa por el Ministerio Público especializado en Niños, Niñas y Adolescentes, en colaboración con los organismos investigativos de la Policía Nacional.

En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, las personas menores de edad están sujetas a un régimen penal especial diferenciado del de los adultos. De ser hallados culpables tras el debido proceso judicial, los adolescentes no reciben una “condena de prisión común”, sino que se les aplican medidas cautelares y de privación de libertad bajo la modalidad de internamiento en centros especializados de atención integral.

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Es importante destacar la diferenciación que hace la ley penal juvenil según la edad exacta al momento de cometer el hecho:

El caso del menor de 12 años: De acuerdo con el Código del Menor (Ley 136-03), los niños y niñas menores de 13 años son considerados legalmente inimputables .

El caso del menor de 13 años: Al cumplir los 13 años, el menor entra en el rango de la responsabilidad penal de los adolescentes (que abarca de los 13 a los 17 años). Para la tipificación de homicidio, la legislación dominicana contempla una pena máxima de privación de libertad de hasta 5 años de internamiento en un centro penal juvenil.

La decisión final sobre el tipo de medida aplicable recaerá sobre el juez de la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, quien evaluará los informes psicológicos, el entorno social y las pruebas recolectadas por el Ministerio Público especializado durante el proceso de investigación.