República Dominicana

Tragedia en República Dominicana: Dos menores detenidos tras el hallazgo del cuerpo de una adolescente de 13 años

Un hecho de violencia sacudió el sector Valiente en La Caleta: dos adolescentes fueron detenidos luego de que la Policía hallara el cuerpo de una menor de 13 años con heridas de arma blanca

Guardar
Google icon
Calle de un barrio en Boca Chica acordonada con cinta amarilla "ESCENA DEL CRIMEN". Dos policías custodian una casa humilde y una patrulla policial se ve al fondo.
Una cinta amarilla con el texto 'ESCENA DEL CRIMEN' atraviesa el primer plano de una calle en el sector Valiente de Boca Chica, con dos policías de espaldas custodiando una vivienda y una patrulla al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una profunda consternación y alarma social se vive en el sector Valiente, perteneciente al distrito municipal de La Caleta, en el municipio de Boca Chica, tras el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de una adolescente de 13 años.

El hecho, que se registró la tarde del pasado martes, ha movilizado a las más altas autoridades de la jurisdicción especializada, quienes ya mantienen bajo custodia a dos menores de edad presuntamente vinculados con el incidente.

La víctima fue identificada formalmente como Zarah Diroche Montero, de 13 años de edad. De acuerdo con los informes preliminares ofrecidos por la Policía Nacional, el cadáver de la menor fue hallado en el interior de una propiedad privada del referido sector, presentando una herida mortal provocada por un arma blanca.

PUBLICIDAD

Tan pronto como se notificó el hallazgo, agentes policiales y unidades de investigación se desplegaron en la zona. Como resultado de las primeras indagatorias, las autoridades lograron localizar a dos adolescentes, de 12 y 13 años de edad, cuyas identidades se mantienen en estricta reserva legal debido a su condición de menores de edad.

Ambos adolescentes fueron puestos bajo la custodia de las autoridades competentes de manera inmediata. Según informó la institución del orden, este procedimiento se ejecutó siguiendo rigurosamente los protocolos nacionales e internacionales establecidos para el tratamiento de casos judiciales que involucran a personas en desarrollo y en conflicto con la ley penal.

PUBLICIDAD

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, ofrece declaraciones sobre el lamentable caso de una adolescente de 13 años encontrada sin vida en Boca Chica.

Evidencias recolectadas en la escena

El personal pericial que procesó la escena del crimen logró recolectar diversos elementos materiales que resultan de vital importancia para el esclarecimiento de los hechos.

Entre las evidencias incautadas por las autoridades se encuentra el arma blanca presuntamente utilizada para cometer el homicidio, así como varias botellas de bebidas alcohólicas, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre el contexto en el que se desencadenó la tragedia.

El cuerpo de la menor fue levantado por el médico legista de turno y posteriormente trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se le realizarán los estudios correspondientes para determinar con exactitud médica la causa y hora del deceso.

Mesa forense improvisada en República Dominicana con evidencias: una pistola en bolsa sellada y botellas de alcohol vacías, numeradas; cinta policial al fondo.
Evidencias recolectadas, incluyendo una pistola y botellas de alcohol vacías, se muestran en una mesa forense improvisada en la escena de un crimen en un barrio popular de República Dominicana, con cinta policial al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido a la edad tanto de la víctima como de las personas investigadas, el caso ha sido asumido de forma prioritaria por una Mesa Técnica conjunta. Las pesquisas están siendo coordinadas de manera directa por el Ministerio Público especializado en Niños, Niñas y Adolescentes, en colaboración con los organismos investigativos de la Policía Nacional.

En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, las personas menores de edad están sujetas a un régimen penal especial diferenciado del de los adultos. De ser hallados culpables tras el debido proceso judicial, los adolescentes no reciben una “condena de prisión común”, sino que se les aplican medidas cautelares y de privación de libertad bajo la modalidad de internamiento en centros especializados de atención integral.

Es importante destacar la diferenciación que hace la ley penal juvenil según la edad exacta al momento de cometer el hecho:

  • El caso del menor de 12 años: De acuerdo con el Código del Menor (Ley 136-03), los niños y niñas menores de 13 años son considerados legalmente inimputables.
  • El caso del menor de 13 años: Al cumplir los 13 años, el menor entra en el rango de la responsabilidad penal de los adolescentes (que abarca de los 13 a los 17 años). Para la tipificación de homicidio, la legislación dominicana contempla una pena máxima de privación de libertad de hasta 5 años de internamiento en un centro penal juvenil.

La decisión final sobre el tipo de medida aplicable recaerá sobre el juez de la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, quien evaluará los informes psicológicos, el entorno social y las pruebas recolectadas por el Ministerio Público especializado durante el proceso de investigación.

Temas Relacionados

República DominicanaHomicidioZarah MonteroBoca ChicaPolicía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Autoridades reportan 18 incidentes tras las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Cristina en Costa Rica

La entidad de emergencias indicó que el temporal dejó afectaciones en varias regiones y obligó a abrir tres refugios para 32 personas, mientras siguen las inspecciones y el monitoreo climático en zonas impactadas

Autoridades reportan 18 incidentes tras las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Cristina en Costa Rica

Condiciones meteorológicas adversas tras la tormenta tropical Cristina dejan severas afectaciones en Nicaragua

La emergencia provocada por la tormenta tropical Cristina afecta a comunidades costeras, con inundaciones, daños a viviendas y comercios y deslizamientos en rutas clave de Chinandega y León

Condiciones meteorológicas adversas tras la tormenta tropical Cristina dejan severas afectaciones en Nicaragua

Panamá recibirá 100 mil vacunas adicionales contra el sarampión ante aumento de la demanda

Más de 100 mil personas se inmunizaron en menos de un mes, impulsadas por los viajes hacia los países que albergarán el Mundial de Fútbol 2026

Panamá recibirá 100 mil vacunas adicionales contra el sarampión ante aumento de la demanda

Repatrían a 32 migrantes de República Dominicana tras ser interceptados cerca de Puerto Rico

El grupo viajaba en una nave improvisada con 40 personas a bordo, que fue localizada en aguas próximas a Puerto Rico tras el aviso de un avión de Aduanas y Protección Fronteriza

Repatrían a 32 migrantes de República Dominicana tras ser interceptados cerca de Puerto Rico

Guatemala lleva 17 años sin aprobar una ley de ciberseguridad y el Congreso acumula ocho iniciativas pendientes

Ocho propuestas legislativas sobre ciberdelitos y seguridad digital se han presentado en el Organismo Legislativo desde 2009, pero ninguna ha logrado convertirse en ley vigente, mientras el país registra los mayores índices de ciberataques en Centroamérica

Guatemala lleva 17 años sin aprobar una ley de ciberseguridad y el Congreso acumula ocho iniciativas pendientes

TECNO

Steam inicia sus rebajas para los fans de los ‘shooter’ con cientos de juegos en oferta por tiempo limitado

Steam inicia sus rebajas para los fans de los ‘shooter’ con cientos de juegos en oferta por tiempo limitado

Lionel Messi se une a ChatGPT con un trend muy argentino: súmate también para la Copa del Mundo

Por qué ver la inauguración del Mundial 2026 en Xuper o Magis TV puede ser un grave error

Dónde ver el Mundial 2026: estas son las aplicaciones oficiales para ver la inauguración

Qué quiere decir AA y AAA en las pilas y por qué existen diferentes tamaños

ENTRETENIMIENTO

¿Murió Tony Soprano? El secreto detrás del final de la serie que aún desconcierta a los fanáticos

¿Murió Tony Soprano? El secreto detrás del final de la serie que aún desconcierta a los fanáticos

Nick Reiner reclama el fideicomiso de sus padres: busca financiar su defensa en el caso de asesinato

Jeremy Strong se transforma en Mark Zuckerberg: el primer tráiler de ‘The Social Reckoning’ revive la crisis que sacudió a Facebook

Callum Turner alimenta rumores sobre ser el próximo James Bond: “Me parece bastante divertido”

Directores de Hollywood acordaron un nuevo contrato provisional con estudios y plataformas

MUNDO

El ejército de Taiwán simula un desembarco chino con fuego real en Taichung

El ejército de Taiwán simula un desembarco chino con fuego real en Taichung

EEUU disparó contra un petrolero y lo dejó fuera de servicio por violar el bloqueo de puertos iraníes

Trump amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán: “Los vamos a atacar, y muy duro”

China exporta mucho, consume poco y envejece: cómo la deuda local y el desempleo juvenil limitan los planes de Xi Jinping

El OIEA exigió a Irán acceso inmediato a sus instalaciones nucleares y a su inventario de uranio enriquecido