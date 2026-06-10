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“No veo a Argentina mejor que Brasil”: tajante opinión de un histórico futbolista brasileño antes del Mundial

Felipe Melo consideró que España, Francia y Portugal son los candidatos a alzarse con el trofeo

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Felipe Melo puso a Brasil por delante de Argentina de cara al Mundial

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Felipe Melo ofreció su visión sobre el presente de la Selección Argentina y su posición entre los candidatos al título. El ex volante internacional brasileño, quien participó en el Mundial 2010 y se destacó en el fútbol sudamericano y europeo, dejó en claro que no considera al equipo dirigido por Lionel Scaloni como favorito sobre Brasil.

De todos los equipos, para mí están Francia, España y Portugal, pero hoy, con todo respeto, no pongo a Argentina por delante de Brasil”, sostuvo Melo durante un debate televisivo. El futbolista enfatizó su postura: “Bueno, con todo respeto, no veo a Argentina mejor que Brasil. Esa es mi opinión. ¿Es mucho patriotismo?”. Estas afirmaciones reavivaron la histórica rivalidad entre ambos seleccionados y marcaron el tono de la previa, cuando la Albiceleste se prepara para defender el título logrado en Qatar 2022.

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El análisis de Melo se conoció tras la reciente victoria de Argentina ante Islandia por 3-0 en un amistoso disputado en Alabama, último ensayo antes del debut mundialista ante Argelia en Kansas City el 16 de junio.

El equipo de Scaloni también fue objeto de debate por el nivel de los países a los que enfrentó recientemente. El periodista Eric Faria describió al equipo argentino como “el mayor enigma de este Mundial, porque prácticamente se ha escondido desde que empezó el torneo”. Faria agregó: “Argentina jugó dos o tres partidos importantes. Fue un golpe duro para nosotros en el Monumental. Si consideramos la cantidad de partidos amistosos que jugó Argentina contra... contra nadie, es... es... jugó contra equipos de la parte baja de la tabla, muy abajo”.

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Argentina venció a sus rivales Honduras e Islandia en la previa al Mundial (Reuters)
Argentina venció a sus rivales Honduras e Islandia en la previa al Mundial (Reuters)

La agenda de la Selección Argentina para la fase de grupos incluye a Argelia en el debut, seguido por Austria y Jordania, ambos encuentros en Dallas. Por su parte, Brasil compartirá el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia. El posible cruce entre los dos gigantes sudamericanos podría producirse en semifinales o la final del torneo, en función del desempeño de ambos equipos en la primera ronda.

Finalmente, en la misma entrevista, Felipe Melo dedicó un párrafo especial a José Manuel López, delantero argentino con quien compartió vestuario en Palmeiras. El mediocampista brasileño elogió el presente del atacante y lo postuló como opción para la ofensiva argentina: “Veo a Lautaro Martínez como un jugador más finalizador, más de área, con menos movilidad. Al Flaco también lo veo así, incluso tiene potencial para ser titular en este equipo. Es perfecto para jugar junto a Julián Álvarez, tal como lo hace en Palmeiras”.

El respaldo de Melo se apoya en los números de López en la temporada: 35 partidos, 14 goles y 10 asistencias con el club brasileño. El delantero acumula cuatro presencias en amistosos con la Selección Argentina y aspira a sumar minutos en la Copa del Mundo.

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